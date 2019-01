Al jugador y, sobre todo, a la persona

Ha sido un proceso largo y farragoso, como manda la burocracia, pero ya está aquí. Este sábado se escenificará el cambio de nombre del Pabellón de Carranque. Pasará a llamarse José Luis Pérez Canca. El balonmanista malagueño, fallecido a los 44 años tras pelear contra un cáncer, genera un consenso, lo hacía ya en vida, difícil de ver acerca de una persona, por sus cualidades humanas por encima de lo deportivo.

La sede de Turismo Andaluz, Carranque es gestionado por la Junta, fue el escenario elegido para la presentación del partido. Beatriz Gil, la pareja de Pepelu, dijo que"en algún momento parecía que se olvidaba, agradezco a sus amigos y antiguos compañeros que han hecho una gran labor, ha sido imposible que se olvidaran de él", relataba.

"Yo no soy de aquí pero me siento malagueña de adopción y me voy a quedar aquí a vivir mucho tiempo", relataba Beatriz. Tengo una hija [Helena, de ocho años], tenemos porque siendo de José también, maravillosa y para ella es un orgullo que pase esto. Ella no lo vio jugar pero podrá ver a sus compañeros y las imágenes, y verá lo importante que ha sido su padre, como jugador y como persona, porque tenía unos valores impresionantes".

El saliente consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, recordó que Pérez Canca era "un referente para el deporte en Málaga. José Luis Pérez Canca era el nombre y Pepelu, la persona y el nombre. Los trámites son complicados, nunca se cayó la intención ni la posibilidad de que el pabellón se renombrara. Ha sido un proceso largo pero imparable".

"Ser profeta en tu tierra es difícil, pero la calidad humana, la referencia en valores de Pepelu, se lo ha permitido ser. Más de 500 niños van a estar siendo partícipes de la fiesta, eso significa que ha sembrado. El balonmano de Málaga es referencia en Andalucía. Que esos valores de trabajo en equipo y liderazgo se expandan. Hay que saber trabajar para ponerlos en común", prosiguió Fernández, que recordó que las instalaciones que engloba el complejo deportivo seguirán llamándose como el barrio, Carranque, y que será el pabellón el que reciba el nombre de José Luis Pérez Canca.

Antonio Rosales, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, también reseñó la figura de Pepelu como embajador del deporte malagueño y andaluz en sus casi 15 años haciendo carrera fuera. "Carranque va a llevar el nombre de la figura de un gran jugador de balonmano. Ha sido un proceso escabroso porque tiene muchos trámites. José Luis era todo personalidad. El típico andaluz, una persona muy educada. Fue un precursor, saliendo fuera de Málaga y jugando fuera".

Fueron presentadas las camisetas que lucirán, blanca y verde, los dos equipos que desde las 12:30 horas se medirán en el pabellón. Dirigidos por Curro Lucena y Quino Soler, que también disputarán unos minutos, los“Amigos de Pérez Canca” presentarán un conjunto formado por Carlos Viver, Sergio Berrios “Chopi”, Juanpe Jiménez, Mariano Ortega, Michel Jahns, Demetrio Lozano, Hombrados, Cristian Malmagro, Javier Valenzuela, Israel Pérez, Jordi Nuñez, Samuel Trives, Antonio García, Manolo Colón, Fran Morales y Nacho Soto. Al homenaje también se han sumado, aunque no se calzarán las zapatillas de juego, Xavi Pérez, Paco Bustos, Juancho Pérez y Julio Muñoz.

Juanjo Fernández y Ernesto Ruiz adiestrarán a los “Amigos de Pepelu”, que presentan una amplia lista de componentes de la que tan solo jugará la mitad de ellos. En la portería estarán Maza, Giménez, Berrocal, Cabello, Moyano y Vázquez, y como jugadores de campo Mérida, Gámez, Fernández, Mira, García-Recio, Celes, Gálvez, Palma, Ortega, Cabello, Diego, Moreno, Damián, Tinoco, Hernández, Guerrero, Villalta, Yukov, Florez, Company, Roldán, Chispi, Baena, Juanan, Chelu y Pérez Canca. Cierran el cuerpo técnico Juanba, Tomás y Chicho.

La fiesta comenzará desde las nueve de la mañana equipos mixtos de categoría prebenjamín, benjamín y alevín perteneciente a los clubes Europa, Los Olivos, Puertosol, Maristas, Balonmano Málaga, Málaga Norte, Fundación Victoria, Maravillas Benalmádena, Antequera, Torre del Mar, Fuengirola y Rincón de la Victoria disputarán una serie de partidos de balonmano a 5 en las dos instalaciones cubiertas que tiene el recinto deportivo, en un clima festivo y participativo con el que se dará un colorido muy especial al escenario principal del evento. Un gesto de la cantera malagueña con uno de sus jugadores más destacados.

A las 12:00 horas llegará, sin duda, uno de los grandes momentos del día. Autoridades deportivas y políticas, familiares y amigos, participarán en el descubrimiento de una placa que simboliza el cambio de denominación del Pabellón Nuevo de Carranque por Pabellón José Luis Pérez Canca. Tras los discursos protocolarios se disputará el citado partido. La entrada es gratuita hasta agotar las 1.500 localidades disponibles.

Los ex árbitros malagueños José Ramón Muñoz y José María León, que durante algunas campañas dirigieron partidos en la máxima categoría, serán los encargados de pitar un encuentro cargado de nostalgia, emociones y recuerdos. En el descanso se intercambiarán distintos regalos y obsequios.