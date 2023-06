Pobre debut de Alejandro Davidovich en la temporada de hierba

El malagueño Alejandro Davidovich se estrelló en su estreno en hierba esta temporada ante el checo Jiri Lehecka (7-6 (4) y 6-3), que hasta la semana pasada nunca había ganado un partido en hierba.

Davidovich, que llevaba varios días en Londres y se había entrenado junto a Carlos Alcaraz, con quien se podía cruzar en segunda ronda, tuvo el primer set en la mano, con 5-2 a favor y dos puntos de set, ambos sobre el saque del checo. No fue capaz de cerrar y en el desempate, pese a un par de caídas que dejaron malherido a Lehecka, se vino abajo y no pudo darle la vuelta, cronología que no es sorprendente en un partido del tenista español.

El malagueño trató de utilizar el saque "cuchara" en un par de ocasiones y le funcionó en el primer set, para salvar un punto de 'break', pero no en el segundo, donde concedió demasiadas oportunidades con el servicio. Al sexto punto de rotura, Lehecka no falló y escaló hasta una ventaja de 5-2 que Davidovich, campeón júnior en Wimbledon en 2017, ya no pudo levantar.

Esta es la segunda victoria de su carrera para el joven checo de 21 años, que se estrenó la semana pasada en Stuttgart. Para Davidovich es un contratiempo en su intento de llegar como cabeza de serie a Wimbledon. El malagueño está en estos momentos en el puesto 33 del ránking y tendrá que esperar a que haya bajas para poder estar entre los 32 mejores en el All England Club y tener un cuadro más favorable. Encara el tercer Gran Slam de la temporada sin rodaje, pero es una superficie que históricamente le es propicia. La pasada temporada se despidió en segunda ronda, por lo que es una ocasión favorable para dar algún que otro salto en el ranking y obtener un buen botín de puntos.