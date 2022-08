El Conservas Alsur Antequera presenta a su último póker de fichajes

El Conservas Alsur Antequera presentó los cuatro fichajes que faltaban y ayudarán para luchar esta emporada 2022/23 en División de Honor Plata por regresar a Liga Asobal. Alberto Ruiz, Pau Guitart, Eduardo Escobedo y Valerio Casero dejaron su primeras declaraciones como jugadores verdes desde las gradas del que será su templo esta campaña, el Fernando Argüelles.

Los recién llegados recordaron cómo se cocinó su fichaje con el equipo que dirige Chispi. "Habiendo jugado toda la vida en Antequera, cuando me llamaron fue muy ilusionante. Me contaron el proyecto y no me lo pensé", reconocía Valerio al igual que su compañero Eduardo, ambos se formaron en la cantera verde: "Ya como juvenil tuve la oportunidad de entrenar con ellos. Era un salto de calidad. Me presentaron todo y decidí estar aquí".

Sin embargo, Pau Guitart y Alberto Ruiz será la primera vez que vistan la camiseta verde. En el caso del catalán, no dudó en firmar: "Me llamó la atención. Estuve dos años en Asobal, y ahora mi principal objetivo es llevar al club a donde se merece. Eso me llama mucho la atención y me impulsa a venir cada día a entrenar". Alberto Ruiz también conoce lo que es jugar en el Argüelles, aunque como rival: "Me dejaron claro cuales eran mis intenciones y me demostraron que tenían mucha confianza en mí, por lo que siempre me he sentido atraído con el pabellón, la afición… Lo tenía claro".

Aunque no habían sido presentados de forma oficial, si estuvieron presentes en las primeras sesiones de pretemporada. "He visto al grupo muy bien físicamente, poco a poco iremos alcanzando el nivel que Chispi busca de nosotros", explicaba Valerio, mientras que Pau destacaba la juventud del grupo: "Veo un grupo muy joven, con mucha gente, lo que pidió Chispi, para adaptarse a la manera de jugar que quieren".

Escobedo destaca la alta presencia de carga física: "Los entrenamientos con bola al principio son muy complicados, pero nos vamos adaptando", el cordobés Alberto corrobora la importancia de esta: "Ambos tipos de entrenamientos son necesarios, una buena preparación física hace que rindas a mejor nivel".

Si se desea volver a Liga Asobal, el Fernando Arguelles debe volver a "rugir" y de eso entiende bastante bien Valerio: "Que vengan todos, que tengo ganas de ver el Argüelles como siempre lo he visto”. Por su parte, Alberto Ruiz lo vivirá por primera vez como local y tiene ganas: "Vine como rival, y siempre vi el pabellón lleno. Esperemos que cada sábado esto se llene y nos ayuden a conseguir los dos puntos". Un mensaje crucial en plena campaña de abonados para el rebautizado Conservas Alsur Antequera.