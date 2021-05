El próximo sábado el CB Marbella se juega su pase a la siguiente ronda de los Play Off de Ascenso a LEB Oro. Los azulones saltarán a partir de las 19:30 horas a un Pabellón del Parque completamente repleto para hacer frente al Albacete Basket buscando hacer buena la renta de 22 puntos conseguida en el partido de ida en el Carlos Cabezas (87-65). Con la moral alta, pero sin confianzas a pesar de la ventaja, la plantilla marbellí tiene claro que no será una tarea sencilla llevarse la eliminatoria.

“Esto es baloncesto”, es lo que más se repite en el vestuario del equipo que entrena Rafa Piña y saben que si no están concentrados y con la energía del primer encuentro no tendrán ninguna opción ante un equipo manchego más que motivado por levantar la losa que tienen encima. Físicamente el equipo está en condiciones de afrontar el partido con garantías y la ilusión por ser equipo de cuartos de final y seguir recorriendo el camino está en la mente de todos y cada uno de los jugadores. Así define el encuentro Rafa Piña antes de montarse en el autobús.

“Tenemos una buena renta, es cierto, porque en el partido de ida hicimos un gran trabajo, pero hemos trabajado mucho esta semana los errores que cometimos y que no pueden volverse a repetir. El equipo está motivado, todos lo estamos, pero sabemos que no nos lo van a poner fácil y que tenemos que salir a ganar el partido como sea”, decía el técnico marbellí que espera un Albacete Basket “motivado y que tiene que ir a por todas, con su afición encima serán muy peligrosos y es normal que piensen que la eliminatoria se puede remontar. Nosotros lo tenemos claro, que esto es un partido de 80 minutos y estamos solamente en el descanso”.

En la misma línea habló Devin Wright, quien sabe que “si caemos en la relajación y pensamos que está ya todo hecho vamos por mal camino y no pasaremos el cruce. Tenemos que ir sabiendo que ellos son un equipo muy fuerte y duro, y más en su casa, y que tenemos que salir con la concentración del primer partido para no darles opciones de meterse en la eliminatoria. Sabemos que podemos hacer un gran trabajo y vamos a ello”.

El equipo está ante una nueva cita histórica, he hecho todos los partidos que se jueguen a partir de ahora lo son. El CB Marbella nunca ha jugado por el ascenso a la actual LEB Oro y la plantilla coincide en que es una meta difícil pero no imposible. “El objetivo era meterse en play off y ya lo conseguimos. Ahora hemos cambiado la meta y es jugar cada partido como si fuese el último, porque unas eliminatorias tan directas son así, juegas mal y sin intensidad y te quedas fuera”, afirma Piña.

El equipo llegó a Albacete en la noche del viernes y hoy sábado por la mañana entrenará en la pista de juego, siendo a las 19:30 horas cuando se jugará el todo por el todo en el Pabellón del Parque, una pista que se espera sea talismán para un equipo lleno de ilusión.