Un partido de "categoría superior", así lo definía esta semana David Cubillo. El líder Marbella FC visita este domingo 1 de marzo Cartagonova (18:00 horas) para medirse al otro gran aspirante a llevar el título de este Grupo IV de Segunda División B, el Cartagena, y optar por la ruta de campeones para el ascenso a la categoría plata. Son los dos equipos más en forma, con 51 puntos el cuadro blanquillo por las 50 unidades de los murcianos

Los de David Cubillo llegan a esta cita en un momento immejorable. No solo por la ya consabida racha de resultados, con 12 jornadas consecutivas sin perder (siete victorias y cinco empates), sino también por el estado de salud de sus jugadores. El técnico madrileño tiene a la totalidad de sus jugadores en perfecto estado y preparados para afrontar el duelo ante los cartagineses.

"Nos medimos dos equipos que, prácticamente, llevamos todo el año en puestos de playoff y así llegamos al duelo. Por el ambiente y por todo, sí que es un encuentro que se puede asemejar a lo que nos podríamos encontrar en un futuro playoff. Es una prueba importante", definía esta semana Cubillo al enfrentamiento ante los albinegros: "Espero al mejor Cartagena posible y van a salir con todo su potencial. Son el equipo menos goleado de la categoría".

Al igual que el Marbella con los fichajes de Callejón y Granero, el Cartagena también fue en serio en este mercado invernal con la incorporación del Vinícius Tanque, delantero que llegó a préstamo por el Batafogo brasileño y que ya se estrenó con gol ante la Balompedica Linense y repitió diana ante el Algeciras: sus goles ya han supuesto tres puntos para el equipo en dos partidos.

El duelo de la primera vuelta acabó en el Municipal con 0-0. No sirve a Cubillo para analizar aquel envite ya que fue "muy pronto y aún los equipos estaban ubicándose en la clasificación". El objetivo del madrileño está puesto en la victoria. "No damos el empate por bueno. El Cartagena está a un punto, pero por detrás vienen más equipos y no queremos que nadie nos recorte puntos. Queremos ganar, tenemos capacidad para ganar y estamos haciendo las cosas bien para salir aún más líderes de Cartagena", apuntaba ambicioso el entrenador del Marbella.

"Nosotros somos muy estables y los jugadores se motivan ellos solos para cualquier partido. Siempre están muy motivados, da igual que sea el Guijuelo en Copa o el Valladolid. Todos saben que es un partido importante y tienen unas ganas tremendas", sentenciaba Cubillo en sala de prensa. El liderato está en juego en Cartagonova.