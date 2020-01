El BeSoccer CD UMA Antequera, después de tres derrotas consecutivas y la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey, visita al Manzanares a las 18:15 horas. Es la cita más adecuada en el cometido principal de reconciliarse con el triunfo e impulsar de nuevo la mejor versión de los guerreros universitarios, inmersos en una dinámica que ha mermado el gran trayecto de los de Moli hasta el momento. Tumbar a los madrileños en su feudo sería un punto de inflexión determinante: superarles en la tabla y romper la racha.

El Manzanares atraviesa un excelente momento en el campeonato. Venció la semana pasada a domicilio al Rivas Futsal (2-5) y acumula siete jornadas consecutivas sin perder con seis victorias y un empate en la pista del Mengíbar (3-3). Un rival con jugadores de mucho nivel, algunos de ellos, con un bagaje reseñable en la élite.

Lejos queda el precedente de la primera vuelta en el Pabellón Fernando Argüelles, el plantel verde pasó por encima de su adversario (4-1) gracias a una alta intensidad tanto en la defensa como en la presión y a la precisión en labores ofensivas. Ahora el duelo en Castilla-La Mancha será totalmente diferente debido a que los de José María Jiménez no han perdido todavía en el Pabellón Antonio Caba.

"Cada encuentro es una historia distinta. A lo mejor no cometemos errores, pero ellos hacen que los cometamos o tienen la virtud o facilidad de pegada, desmarcarse bien y cogernos la espalda. Ya no es no cometer fallos, es encontrarte a un rival que sepamos jugarle y competirle. Cada partido es diferente. Podemos estar muy bien, pero si no finalizamos jugadas en ataque, aunque cometamos o no errores, no nos vale. Debemos aprovechar las que tenemos, por lo menos algunas, ya que últimamente no contamos con mucha puntería de cara a gol", analizaba el técnico malagueño, Moli.