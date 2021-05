Quillo Márquez lidera el Open de España XCM

Historia del mountain bike nacional, José Quillo Márquez probó este sábado en Sant Joan de Moró que sigue siendo uno de los grandes especialistas en el circuito español de larga distancia. Sobre un recorrido muy duro de más de 115 kilómetros e infinidad de subidas y zonas técnicas, el malagueño de Primaflor-Mondraker-XSauce completó una carrera valiente desde salida para adjudicarse la victoria en Gigante Small después de casi seis horas sobre la bicicleta de montaña.

Un triunfo que además aúpa a Quillo hasta el liderato del Open de España XCM, uno de sus grandes objetivos esta temporada y que tendrá continuidad a finales de este mes de mayo en Jerez de los Caballeros.

José Quillo Márquez: "La prueba ha sido bastante dura, señal de ello es que ha durado casi seis horas. En la primera parte he apretado lo máximo posible en las subidas, consiguiendo abrir distancia sobre un pequeño grupo de corredores. A mitad de recorrido, en una zona técnica, me han alcanzado, aunque pronto nos hemos marchado Óscar Pujol y yo".

"Súper contento con esta victoria, después de dos años sin subir a lo más alto del podio del Open de España. Iba mentalizado en que la carrera duraría alrededor de 5 horas y media pero al final se ha hecho un poco más dura. Ha sido un recorrido espectacular, con muchas subidas y zonas técnicas, pero ha resultado criminal en el buen sentido. Muy contento también de brindar al equipo esta victoria".

Un podio y buenas sensaciones en Barcelona

El bloque de rally participó este sábado en el Trofeo Internacional de Barcelona, puntuable de Copa Catalana y del torneo Super Cup. Rebecca McConnell fue la mejor clasificada con un segundo lugar en la manga femenina, después de una carrera resuelta al sprint entre la campeona australiana y Rocío del Alba.

En chicos, Jofre Cullell concluyó cuarto, aunque durante varias vueltas peleó por alcanzar en solitario el dúo de cabeza. Por su parte, Francesc Barber firmó un quinto puesto una manga júnior disputada varias horas antes, muy influenciada por el barro y la lluvia.

Jofre Cullell: "Contento con la carrera. He salido delante pero en la primera vuelta, en la subida más técnica, he tenido un enganchón cuando se han marchado Koretzky y Soete. Después he ido siempre a remolque, he intentado contactar atacando en la tercera vuelta, pero entre los doblados y el esfuerzo para recortar no he podido llegar. Lo he dado todo y sobre todo me quedo contento con las sensaciones que he tenido durante toda la competición. Ahora toca pensar en la Copa del Mundo".