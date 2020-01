Con el “No hay billetes” en Lorenzo Cuevas, con un ambiente de fútbol como no se recordaba en tiempo, seguramente desde la fase de ascenso a Segunda, Marbella vibró con su equipo, que puso contra las cuerdas a un Primera División como el Valladolid. Hasta se permitió el lujo de acoger al mítico Ronaldo Nazario. El equipo de Cubillo completó un sensacional encuentro, mirándole a la cara al rival. Dominó durante 50 minutos, hasta que Unal forzó la prórroga ya cuando se olía el final del partido. Aguantó el tiempo extra el Marbella, pero en la tanda de penaltis emergió Lunin, portero ucraniano cedido por el Madrid y que lideró a su país al último Mundial sub 20. Paró los penaltis de Elías Pérez y Dani Pérez, los dos primeros, y puso en franquía la eliminatoria para su equipo.

El Marbella le jugó al Valladolid de tú a tú. Sergio González alineó un once muy competitivo, con varios titulares y sólo algunas rotaciones. Cubillo también mezcló, pero la actitud del equipo desde el primer minuto denotó que la plantilla quería y quería. Cómo no hacerlo con un estadio atestado y que empujaba. El equipo local merodeaba el área Hacia el cuarto de hora. Un buen centro que acaba despejando el defensa del Valladolid propició una buena intervención de Lunin para atrapar el disparo de Manel.

El ex malaguista Sandro disparaba a meta, pero respondía Añón. El acercamiento del capitán era abortado por un Lunin que mostraba sus cualidades y por qué le fichó el Real Madrid. Paulo Vítor emergía poco a poco y en el minuto 38 lanzó un disparo que esta vez el ucraniano no pudo atajar para poner el 1-0 en el marcador y así provocar el delirio en el Lorenzo Cuevas.

Subidón al descanso, había mucho en juego y el Marbella iba por delante. El partido iba en serio y ya había cuatro tarjetas amarillas al descanso. Tras él, el Valladolid intentaba sacar otra cara. Paulo Vitor bordeaba el doblete, pero no era posible. Y Santomé emergía con un paradón a remate de Sandro y otro a San Emeterio. Pasaban los minutos y, con el lógico sufrimiento ante un equipo dos categorías por arriba, el Marbella se mantenía entero. Sergio González metía dinamita con Óscar Plano y Sergi Guardiola en la delantero.

En el minuto 75 salía al campo Juanmi Callejón, flamante último fichaje del Marbella, que denota la ambición que tiene el club costasoleño por crecer. Acariciaba el pase de ronda el Marbella, pero no, el empuje del Valladolid le hizo igualar la contienda con un tanto de Enes Ünal. Con un remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo, a pase de Óscar Plano, vencía la oposición de Santomé.

En la prórroga los dos equipos iban ya tocados, con la gasolina justa. No había ocasiones clarísimas, parecía haber más respeto a no perder lo que se tenía que a la ambición por ganar. En la tanda, el Valladolid no falló. Metieron Unal, Guardiola, Plano y Aguado. Elías y Dani Pérez erraron y sólo Óscar García metió. Una gran noche de fútbol en Marbella.