Reacción imparable del CAB Estepona (95-52)

La puesta en escena del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol fue buena, el equipo parecía concienciado de que había que trabajar en ambos lados en la pista y Milar Córdoba Baloncesto Femenino tardó cuatro minutos en anotar su primera canasta en juego. El problema estuvo que el ataque dejó de fluir, las personales se acumulaban (hasta 10 tiros libres lanzaron las visitantes en el primer parcial) y lo que era un intercambio de canastas acabó con una victoria parcial cordobesa por 19-23 con Zsofia Licskai y Carlota Menéndez omnipresentes. A pesar de los once puntos combinados de la dupla montenegrina, Snezana Aleksic y Ana Pocek, las jugadoras entrenadas por Mireia Capdevila supieron rehacerse tras un tiempo muerto con la interior húngara, llegando a la decena de tantos en el primer periodo.

Llegaron entonces los, posiblemente, peores minutos del cuadro entrenado por Pablo Bernabé. Menéndez y Licskai seguían jugando a placer y Milar Córdoba Baloncesto Femenino, que promediaba menos de 55 puntos antes de este partido, se marchaba 23-30 (min. 12) en el luminoso. Tuvo que poner toda la artillería Bernabé en pista, debutando Tiffany Brown a pesar de haber realizado apenas un par de entrenamientos con el equipo, pero mostrando su calidad individual a pesar de no tener asimilados los sistemas aún en su totalidad. Hasta nueve puntos sumó la norteamericana a su cuenta particular, colocando a su equipo a tan solo dos puntos (30-32) en apenas un par de minutos. La defensa mejoró. Mucho. Y es que después de una nueva canasta de la interior Magiar las locales no permitieron a las visitantes anotar durante más de cuatro minutos, lo que les permitía ponerse nueve arriba (43-34, min. 19) tras una canasta de Fatou Diagne, que se había hecho grande en la pintura. La internacional portuguesa Marcy Gonçalves anotaría su primera canasta del encuentro para poner el 43-36 con el que se llegaría al paso por vestuarios.

Después de un intercambio inicial en ambos aros, que cortó Mireia Capdevila tras una canasta de Ana Pocek (49-40, min. 24), que en ese momento ya sumaba 12 en su cuenta particular, llegó un triple lejano de Menéndez que daría paso a un parcial de 18-0 por partes de las locales en algo más de tres minutos de juego. Un auténtico aluvión que sacó de forma definitiva al cuadro cordobés de la pista. Jone Azkue, Noelia Masià, Ana Pocek, un triple de Eva Cases Rey, Tiffany Brown… todas se unieron a la fiesta en la que se convirtió el Pineda. Hubo una leve reacción visitante para baja de 24 a 20 la diferencia, pero el tercer periodo se cerraría con 71-48 en el luminoso.

Y no hubo último cuarto. Milar Córdoba Baloncesto Femenino fue incapaz de volver a la pista. Apenas un par de tiros libres de Licskai y una canasta en juego de la canterana Neres Zea para salvar la honra es lo que pudieron anotar las visitantes, que veían como la ventaja no paraba de crecer. Los triples de Carla Viegas levantaban al pabellón, Azkue muy incisiva de cara al aro, como siempre, sacaba rédito de cada acción y Absa Diaw pudo gozar de minutos en su segundo partido con el equipo, no logrando ver aro pero sumando un tapón y varios rebotes. Una fiesta en la que todos salieron contentos menos las componentes del equipo rival y la decena de aficionados que viajaron hasta Estepona para ver caer a su equipo por 95-52 en la que es la victoria más amplia del club en Competiciones FEB y la segunda máxima anotación histórica, cuyo máximo está en 99 la pasada campaña ante Lima Horta Barcelona.