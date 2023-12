Real Murcia - Antequera CF: Primer momento delicado (20:00)

El Antequera tiene crédito, pese a estar sumergido en un socavón que tarde o temprano iba a llegar. Es el primer punto crítico de la temporada, todavía para enmarcar, por el puño de hierro que se ha tenido en el desembarco en la inexplorada Primera RFEF. Nada de peajes, aclimataciones y clichés que rodean a un equipo novato como el antequerano. Ese momento delicado llega en diciembre. Son tres derrotas seguidas las que acumulan los blanquiverdes, las dos últimas en el Maulí, ante Algeciras y el adiós doloroso de Copa frente al Huesca, donde hay paralelismos: una falta de puntería clamorosa y una ansiedad a controlar. Ahora le viene un partido grande en la Nueva Condomina (20:00 horas) frente a un buque de la categoría como el Real Murcia, ya haciéndose desde la llegada de Pablo Alfaro a un banquillo que quema. Cita que tiene su entidad, por cómo se llega, el escenario y las consecuencias si se suma en el Enrique Roca. La necesidad de un resultado, porque el fútbol no ha sido una carencia.

Se está a dos puntos del play off, posición formidable y que se habría firmado con sangre, zona de descenso que queda a diez puntos. Pero es la exigencia que ha marcado el Antequera. Y la complejidad de la categoría, donde cada victoria va adquiriendo más peso. Son además tres partidos sin ver puerta. "Es un escenario bonito y muy ilusionante para intentar levantarnos, salir de esta dinámica un poco negativa de resultados, no en cuanto a juego. Ir a Murcia con ilusión y hambre para intentar sacar los tres puntos, que además los merecemos. Con el cambio de entrenador, han ganado en agresividad, lo vimos en Huelva; es verdad que con el Málaga no pudieron ganar en casa, resultados allí que no salen, pero que nos va a poner las cosas difíciles; que va a intentar ser muy agresivo, venir a buscarnos muy alto y tendremos que superar esa presión, una de las claves, que ellos no estén cerca de nuestra portería", analizaba Javi Medina en la previa.

Aludía el técnico la poca estabilidad de este Real Murcia en casa, entorno de club potente y de máxima exigencia. El 1-4 del Málaga CF está reciente, tensión que se ha visto reducida con el 0-1 del Nuevo Colombino, con tanto del eterno Pedro León. Equipo en construcción, que agotó la bala del banquillo cesando a Gustavo Munúa y con un Pablo Alfaro que tuvo un aterrizaje difícil. Construido para pelear por el ascenso y con armas sofisticadas; debería engancharse, por potencial, rápidamente al play off, cota que ya está a cuatro puntos. Día donde el Antequera tendrá que plasmar la madurez adquirida desde agosto. Sumar ya sería beneficioso, aunque es un equipo que destruye moldes. Apretar los dientes.