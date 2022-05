El UMA empata ante un Leganés que se jugaba mucho (3-3)

Ya está colocado el broche al campeonato liguero en el Pabellón Fernando Argüelles. La próxima semana tocará ponerlo a domicilio en Benavente. El BeSoccer CD UMA Antequera regresó a su fortín este domingo 1 de mayo y peleó hasta el final por los tres puntos con los que dejar atrás dos derrotas seguidas y recompensar el apoyo de la afición con una alegría. Los seguidores, desde la gradas, han sido claves en cada uno de los partidos y, ahora, lo serán todavía más en el tramo final de la temporada; en la final four de la Copa del Rey y en el play-off de ascenso. El plantel dirigido por Tete arrancó su duelo con Leganés sabiendo ya el resto de resultados de la 33ª fecha del calendario y, por tanto, salió a competir con la tercera plaza asegurada y, aún así, se dejó todo sobre el 40x20 en busca de una victoria que tuvo cerca. El marcador final fue de empate a tres goles. Uno de Burrito y dos de Cobarro en los locales y, en los visitantes, marcaron Gus, Nacho Pedraza y Pichi.

A la escuadra antequerana le costó entrar en la contienda y tomar la iniciativa de la misma. Su adversario optó por estar bien arropado cerca de su área, con máxima atención y sin cometer demasiados riesgos con la posesión del esférico. En una acción de estrategia, Dani Ramos remató con contundencia hacia la portería. Una volea prometedora que Manu García desvío cuando parecía haber cogido la dirección más directa al fondo de las mallas. Un primer aviso. El segundo tuvo la firma de Cobarro. El máximo goleador exigió una estirada providencial a Gus para desviar un remate raso muy ajustado a la base del palo. Dos ocasiones con las que se pudo haber inaugurado el marcador. El encargado de hacer fue Burrito, en el minuto 14, en una ofensiva de astucia y rapidez en la ejecución. Recuperó la pelota cerca del área, levantó la cabeza y no tardó nada en armar su pierna derecha para batir a Gus con un tiro por debajo de las piernas (1-0).

Con ventaja local se finalizó la primera mitad. Ambos conjuntos alcanzaron las cinco faltas, pero no se produjo la sexta y no hubo lanzamiento desde los diez metros. Lo que si hubo fue tiempo en el descanso para analizar el juego desplegado. Quizás no fue demasiado atractivo. Primó más la seguridad y el no cometer fallos que ser valiente en los últimos metros y sacar a relucir el talento que atesoran los protagonistas que pisaron el 40x20. Los de verde sí lo intentaron más que sus oponentes. La segunda mitad comenzó con un tremendo disparo de Óscar al travesaño de la portería defendida por Gus. El ala malagueño, prácticamente a continuación del anterior ataque, tuvo en sus botas el 2-0 con un lanzamiento demasiado cruzado a pase de Burrito. El 2, en el minuto 25, redondeó su actuación personal con una asistencia que se unió a la diana que ya había marcado. Le puso en ventaja a Cobarro un balón que aprovechó con la contundencia que le caracteriza en la finalización y subió el segundo tanto al electrónico (2-0).

Muy poco duró la alegría. Gus sorprendió a Conejo con un preciso disparo desde su propio campo (2-1). El portero visitante aprovechó que su homónimo había dejado desguarnecida su meta. Un gol que fortaleció el plan de partido del Leganés. Aguantar con todo y aprovechar cualquier concesión. Conejo falló y luego se resarció con una gran parada a Juanma. Se hizo grande delante del atacante y no se dejó batir. Esa parada salvadora también se produjo en el otro lado cuando Gus puso una mano firme a media altura impidiendo a David Velasco firmar el 3-1. Por intentarlo no fue. Los de Tete se esforzaron en busca de más goles y no tuvieron suerte a la hora de definir. Cobarro conectó una volea asombrosa, sin dejar caer la pelota, que acabó en el palo.

No llegó el 3-1 y sí el empate a dos tantos en el minuto 31. Conejo derribó a Manu García dentro de la zona de castigo y Nacho Pedraza materializó con éxito el lanzamiento de penalti (2-2). La formación de Rubén Barrios igualó por segunda vez el envite, sin embargo, emergió la figura de Cobarro superando a Gus con un potentísimo tiro (3-2). Un nuevo resultado positivo que no pudo ser protegido hasta el final. Pichi devolvió la igualdad con otra gran definición (3-3). Con todo por decidir, la pizarra de los entrenadores entró en juego. Tete utilizó el ataque de cinco con portero-jugador buscando con ahínco la victoria y su adversario no recurrió a él hasta los últimos segundos. No se modificó más el 3-3. El BeSoccer CD UMA Antequera se tuvo que conformar con el empate al tener ya asegurado el tercer puesto en la tabla y visitará a Benavente en la última jornada. Leganés, por su parte, no obtuvo los tres puntos con los que hubiera asegurado la permanencia en la categoría de plata y deberá hacerlo la próxima semana en su cancha contra el CD El Ejido Futsal.

Ficha técnica

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Alvarito, Dani Ramos, Burrito y Pablo. También jugaron: Corpas (P), Miguel ©, David Velasco, Cobarro, Óscar, Jesús Sepúlveda y Jorge Paniagua.

CD Leganés FS: Gus (P), Chicho, Dela, Pichi y Nacho Pedraza. También jugaron: Iker (P), Mimi, Palomares, Juanma, José Carlos, Manu García y Mario.

Goles: 1-0 Burrito (14’), 2-0 Cobarro (25’), 2-1 Gus (26’), 2-2 Nacho Pedraza (31’), 3-2 Cobarro (32’) y 3-3 Pichi (35’).

Árbitros: Iván López y Brian Torquemada. Amonestaron a Dani Ramos, JorgePaniagua y Conejo por los locales y a Pichi, Mimi e Iker por los visitantes.