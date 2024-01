Resultados y clasificación de Segunda RFEF: Ganan Marbella y El Palo y pierden Estepona y Vélez

Jornada dispar para los equipos malagueños en el Grupo 4 de Segunda RFEF, con dos victorias y dos derrotas para los cuatro conjuntos de la provincia que compiten en la cuarta categoría del balompié nacional.

En el Vivar Téllez se vivió un derbi entre el Vélez y El Palo. Hay problemas en el club axárquico, con impagos de varios meses y jugadores saliendo al cumplir tres meses sin percibir nóminas. Y el conjunto paleño, necesitado y en la zona baja, no perdonó y se llevó los tres puntos (0-2) en el tramo final del partido. Víctor Vázquez metió en el 86 el tanto que abría la lata. Y Manu de la Lama sentenció en el descuento. El Vélez cae a la octava plaza, con 26 puntos. Mientras que El Palo sigue en puesto de descenso, pero se coloca a uno solo de la promoción. Es 15º, con 19 puntos. El Manchego marca la frontera (20).

En los dos equipos en zona de play off, cara y cruz. La nota positiva la puso el Marbella tras una racha horrible. Sacó adelante un encuentro de nivel en la visita al UCAM Murcia (0-2) gracias a los tantos de Rafa de Vicente y de Carrasco. Un resultado valioso después de haber conseguido sólo un punto en los cuatro anteriores partidos. Ello permite al Marbella alcanzar la cuarta plaza (30 puntos), igualando al Estepona, que no fue contundente en casa y perdió un partido en el que teóricamente partía como favorito, en casa ante el Yeclano (0-2), segundo clasificado en la tabla, con tantos de Gabri y Javi Pedrosa. Con 30 puntos, son quintos y están en zona de play off también, como los vecinos marbellíes. Por delante, con 37 puntos están Sevilla Atlético y Yeclano, con 31 Águilas y ya vienen los malagueños.