Clasificación Primera RFEF: El Málaga acaba cuarto la primera vuelta

La clasificación de la primera vuelta del Grupo 2 de Primera RFEF deja al Málaga en la cuarta posición empatado a 36 puntos con el tercero, que es el Córdoba, que ganó 1-0 al Intercity. El líder Castellón, próximo rival en La Rosaleda, se escapa a 10 puntos tras vencer en su estadio por 2-1 al Algeciras en su estadio. El Ibiza hizo bueno el punto sumado en el campo del Real Madrid Castilla y se queda como segundo con 44 puntos. Cierra la zona de play off el Recreativo de Huelva con 35 puntos después de endosarle un 0-2 al Atlético Baleares.

El corte con el sexto tiene algo más de distancia y lo ocupan tres conjuntos. El otro representante malagueño de la categoría de bronce, el Antequera (8º), perdió en el campo del Alcoyano y se queda con 28 puntos. Comparte hueco con el Intercity (6º) y el Ceuta (7º) los dos últimos rivales del Málaga en la primera vuelta. El Real Madrid Castilla es noveno con 27, los mismos que el décimo, el Algeciras. El 11º es el Real Murcia (24 puntos).

Pellicer tras la derrota

Sergio Pellicer compareció visiblemente afectado por la derrota en Ceuta en la sala de prensa del Alfonso Murube. "Primero felicitar al Ceuta por la primera parte. Fue un partido muy divertido para el espectador, pero no para nosotros. No empezamos bien situados, tampoco en la presión. Ni con balón hemos tenido paciencia y hemos tomado malas decisiones. El rival ha sido superior, pero después nos hemos ajustado y hemos hecho lo más difícil, hemos encontrado buenas estructuras, con la alturas adecuadas, y los cambios han entrado bien. Cuando hemos hecho lo más difícil no nos puede ocurrir esto. Las situaciones de pérdidas que han generado tránsito no las hemos defendido bien en momentos críticos. Me voy a quedar con que no le vamos a perder nunca la cara. Tenemos alma y actitud, la tenemos, pero tenemos que mejorar también por parte mía, trabajo en esta situaciones", decía el técnico malaguista.

"Se lo escuchaba a un entrenador top. Es trabajo nuestro, en el aspecto defensivo. Tenemos que coordinar muy bien", reconocía Pellicer: "En el 2-2 estábamos atacando, pero en caso de pérdida que tenemos que tenerlo claro. Primero la orden es apretar y después hacer falta. Más tarde replegar, la tres cosas están claras, pero nos ha costado. Tenemos que entrenar. Hemos sido muy solidarios y muy rocosos durante la temporada, pero en estos últimos partidos lo estamos perdiendo. Son cosas de trabajo. Tenemos que dar un paso, se acaba la primera vuelta, no es la mejor manera de acabar. Exceptuando un par de partidos ha sido inmaculada, en cuestión de trabajo, rendimiento y actitud. El rival está muy bien trabajado, tenemos que trabajar también. Este equipo tiene alma y lo demás lo tenemos que trabajar. Gracias a toda la gente de Málaga que vino, nos hacen sentir cosas que no somos y me da mucha pena por ellos. Pero es el proceso ahora, de recuperarse y levantarse. Ha sido un partido tremendamente bonito, con mucho respeto en las aficiones".