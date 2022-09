Resultados de los equipos malagueños en la jornada 2 del Grupo 9 de Tercera Federación

Ya se conocen los resultados de la jornada 2 del Grupo 9 de Tercera Federación. El Palo FC obtuvo los tres puntos del estadio Miguel Moranto ante un siempre difícil Huétor Tajar (0-1). El combinado de Campana se adelantó con el tanto del veterano centrocampista Durán en el minuto 55 a través de un lanzamiento desde fuera del área que tocó en un defensor, aunque pudo se impuso por la mínima pudo golear pero Durán se encontró con el poste en el 78, Del Valle erró un penalti y Acosta vería como le anulaban un tanto por fuera de juego. También Benito fue crucial bajo los tres palos al detener una pena máxima del rival. El conjunto del Nuevo San Ignacio dormirá segundo.

El Marbella FC tiró de oficio y derrotó a un duro CF Motril por 2-0 en el amplio descuento de nueve minutos. El combinado de Fajardo dominó en la primera parte y la mayoría de la segunda parte, aunque también sufrió y aguantó gracias a Lejárraga. Se hicieron de rogar los goles del recién llegado David España y el canterano Juanpe Heredia en la Dama de Noche. El conjunto blanco se sitúa cuarto. Paleños y marbellís duermen en playoff con dos equipos renovados.

El Atlético Malagueño no fue capaz de superar al Huétor Vega y a pesar de adelantarse no supo reaccionar al gol granadino, a pesar de los cambios el conjunto de Funes no consiguió llevarse el partido en el campo de la Federación.

Meritorio triunfo el que se trajo de su visita al Torreperogil el Málaga City, que se impuso por 0-1 con gol de Arreola (30'). En el farolillo rojo se encuentra el Torre del Mar tras caer goleado ante el Real Jaén CF por 3-0.