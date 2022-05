Resumen del BeSoccer UMA Antequera-Viña Albalí

Un equipo modesto, el Bessocer UMA de Málaga, que subió de Segunda a Primera y que este año milita en la categoría de plata, rompió todos los pronósticos y entró en la historia del fútbol sala al ser el primer equipo de Segunda División en ganar la Copa del Rey.Los malagueños, en una demostración de trabajo y calidad, se impusieron por 3-2 (3-1 al descanso) al gran favorito, el Viña Albali, sobre todo después de ganar anoche al Jaén Paraíso Interior FS.El Bessocer UMA Antequera volvió a salir sin complejos a la pista debido a que el Viña Albali era el favorito para ganar, máxime cuando anoche eliminaron al Jaén Paraíso Interior FS en otro duelo intenso y emocionante.El equipo de Valdepeñas acaparó la posesión del balón y buscó un gol rápido que obligará al UMA Antequera a cambiar el guion y dar un paso al frente para asumir más riesgos, situación que aprovechó el serbio Lazarevic al transformar una falta en el minuto 6 en la que el meta Cone pudo hacer algo más.Pero el equipo entrenado por José Antonio Gutiérrez Borrego, Tete, no se inmutó y al siguiente minuto Miguel empató en una acción de un tiro colocado.,El gol del empate fue un duro golpe para un Viña Albali nervioso y que se quedó sin capacidad de reacción, porque 60 segundos después David Velasco, Davilillo, desató la euforia entre los seguidores malagueños con el 2-1 en un lanzamiento en el que definió de forma perfecta.El UMA estaba firme con confianza y lo que es importante en este tipo de partidos efectivo en las acciones de ataque, porque de esta forma, en el minuto 18, llegó el 3-1 en una excelente jugada individual de Francisco David Ruiz, Burrito, que hizo dos regates y su vaselina se estrelló en el poste, pero el rechace lo mandó a la red Óscar ante la sorpresa e incredulidad de los 2.000 aficionados llegados desde Valdepeñas.Ver para creer que un equipo de Segunda se fuera a los vestuarios con una ventaja de 3-1, aunque aún quedaban 20 minutos.David Ramos recurrió a todos su arsenal en el segundo periodo en un acoso y derribo, pero Cone salvó primero las dos ocasiones consecutivas de Ribeiro y Humberto y un tiro cercano de Nano, mientras que los malagueños, sin apenas rotaciones, empezaron a notar el esfuerzo.El 3-2, obra de Humberto, le dio emoción al partido en los últimos 6 minutos en los que el UMA no se encerró y tuvo dos salidas con ocasiones de Alvarito y de Óscar.A falta de tres minutos, el técnico del Viña Albali recurrió a Nano, después a Rafa Rato y por último a Ribeiro como portero-jugador, pero no hubo manera y el UMA Antequera dio la sorpresa y entró en la historia del fútbol sala al ganar la Copa del Rey en el Olivo Arena de Jaén.Ficha Técnica:3.UMA Antequera. Cone, Alvarito, Burrito, Óscar y Cobarro-cinco inicial-, Miguel, Pablo Ramírez y David Velasco.2.Viña Albali. Edu, Lolo Urbano, Lemine, Ivi y Sergio González-cinco inicial-, Matteus Preá, Lazarevic, Rafa Rato, Humberto, Nano y Ribeiro,Árbitros. Alberto Sarabia y David Urdanoz. La Rioja y Navarra. Amonestaron con amarillas a Matteus Preá (min.25), al técnico del Viña Albali David Ramos (min.27), Cone (min.29), Lazarevic (min.30), Lolo (min.33) y Rafa Rato (min.36)Goles. 0-1. Minuto 6. Lazarevic. 1-1. Minuto 8. Miguel. 2-1. Minuto 9. David Velasco. 3-1. Minuto 18. Óscar. 3-2. Minuto 34. Humberto.Incidencias. Final de la Copa del Rey celebrada en el Olivo Arena de Jaén con 5.000 aficionados en las gradas. efe