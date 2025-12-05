Un terremoto con epicentro en Fuengirola se deja notar en Málaga

Un movimiento sísmico ha sacudido Málaga la mañana de este viernes. El terremoto, con epicentro en Fuengirola, se ha producido a las 10:38 horas de este 5 de diciembre, y ha tenido una magnitud de 4.2, según recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su visor oficial.

El temblor es el más fuerte que se ha producido en España en los últimos días, siendo el anterior, de bastante menor magnitud, uno que se produjo hace dos días en los Pirineos. Cabe recordar que Málaga se encuentra junto a la Falla de Alborán, por lo que no está exenta de que se produzcan temblores con alguna frecuencia, si bien no es algo habitual. Normalmente, de escala mucho menor a la que se ha producido este viernes, muchas veces imperceptibles.

La Falla de Alborán se refiere al sistema de fallas activas en el Mar de Alborán, ubicado entre las placas tectónicas de África y Eurasia, que es responsable de la actividad sísmica en la región. Estas fallas, que incluyen estructuras como las fallas de Averroes y Carboneras, son capaces de generar terremotos de gran magnitud y tsunamis.

Posibilidad de que se produzca un maremoto

El mar de Alborán es una de las mayores zonas de actividad sísmica del país, y aunque los maremotos son fenómenos extraños y la probabilidad de que sucedan es pequeña, lo cierto es que el riesgo de que la costa de Málaga sufra un tsunami existe. De hecho, hay un Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos en el que se señala la provincia malagueña como uno de los puntos que peores consecuencias sufriría en caso de producirse un gran terremoto en el fondo marino. También Melilla está en un nivel elevado de riesgo.

Este Plan, aprobado por el Gobierno central en 2021, establece un sistema de alertas para actuar con rapidez en el caso de que esto suceda. Según el documento mencionado, si la zona de Alborán sufriera un maremoto, el mar podría alcanzar elevaciones de su nivel superiores a los cinco metros y un tsunami podría tocar tierra en Málaga en unos 20 minutos. La prioridad sería avisar a las autoridades, los servicios de emergencia y, por supuesto, a la población, de la inminencia de dicha amenaza.

"En la costa mediterránea andaluza el maremoto que podría generar mayores elevaciones es el generado en la falla de Alborán Sur", explica este documento, que no obstante, no analiza la probabilidad de que una de estas catástrofes suceda en la costa malagueña. En este sentido, resulta conveniente hacer referencia a un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publicado también en 2021, que concluía que las fallas del mar de Alborán -como falla activa de salto en dirección de Averroes- tienen más potencial de generar tsunamis de lo que se pensaba hasta el momento.