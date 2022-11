El sueño del Rincón ante el Espanyol en la Copa: "Competir y ponérselo difícil es un requisito"

El CD Rincón de la Victoria volverá a La Rosaleda para ilusionarse de nuevo con el torneo de los sueños, la Copa de Rey. Aunque en esta ocasión lo hará con Aitor Castillo en el banquillo, quien ve al rival un hueso duro para hacer historia y pasar la misma ronda donde el Deportivo Alavés eliminó a los rojillos en 2020: "Todo el mundo sabe que es complicado pero por mi cabeza cada vez que me levanto me planteo ponérselo difícil, aunque después pueden pasar 40.000 cosas. Serán muy buenos, físicamente serán portentos y sé que es muy complicado. Sin embargo, competir y ponérselo difícil es un requisito, que suspiren y digan esta gente qué le pasa. Se lo vamos a poner lo más complicado posible". Aunque el míster rinconero de nacimiento conoce la dificultad del rival que tendrá enfrente, el RCD Espanyol: "Espero que tengan más dominio de balón que nosotros, más posesión y estarán más adaptado al terreno de juego, están acostumbrados a esta situación. Sufriremos mucho sin balón pero quiero un rincón serio, que no tenga fisuras y no solo sea defender. Debemos saber qué hacer cuando tengamos balón".

El técnico malagueño cogió las riendas del club rojillo la anterior campaña a falta de diez partidos para que finalizase el Grupo 2 de la División de Honor Senior, siendo una de las piezas claves para que el Rincón se clasificase para la Copa de Andalucía como sexto: "Llegué a falta de 10 partidos con el equipo en una racha irregular y parece que se ilusionó. Le di ese plus que necesitaba y la verdad que contento. El año pasado había jugadores que siguen esta temporada y la pasada estaban desganados. Sin embargo a raíz de llegar yo acompañaron los resultados y creo que también el juego. El equipo mejoró bastante e incluso se ilusionaron. El objetivo era meterse en Copa Andalucía y el equipo en ese momento estaba a tres o cuatro puntos del descenso y se consiguió. Ahora este año han llegado jugadores que han jugado en Tercera Federativa y nos han dado ese salto de calidad que nos hacía falta. Estamos en puestos de ascenso, primeros, y el equipo está super contento e ilusionado; no ya por la copa, sino también por la Liga, es la importante".

Respecto al vestuario, el míster confirma que están viviendo un sueño hecho realidad: "Para un futbolista y un cuerpo técnico que su vida es compaginar el futbol con su trabajo y el fútbol es su hobby es algo ilusionante. Cualquier futbolista o entrenador que juega en el futbol modesto encontrarse en La Rosaleda con casi 10.000 espectadores, creo que se llegará a esa cifra, y jugar contra un Primera en una competición oficial la verdad que es lo más grande. Es algo que cualquier futbolista desde que está empezando en su cabeza siempre está, por qué no jugar contra un Primera, entrenar con un Primera o jugar un partido oficial contra un Primera. Ahora ese sueño se va a cumplir este sábado".

Eso sí, Aitor es realista, "sería impresionante", aunque "no se me pasa por la cabeza, sé que es muy complicado, pero la ilusión y las ganas las tenemos". La eliminatoria no le quita el sueño al rinconero, quien se ríe al ser preguntado: "No tengo problemas para dormir, cuando se acerque a ver, ese viernes por la noche o el propio sábado después del partido. Ahora mismo tengo el partido en la cabeza pero estoy tranquilo. Se está trabajando bien, los jugadores están súper contentos y se está gestionando bastante bien de cara al sábado".

Está tan tranquilo que confirma tener la solución para vencer al Espanyol: "La única forma es rezar un poco para que no tengan el día porque de lo contrario será muy complicado. Volviendo a la realidad debemos saber competir en momentos puntuales porque lo normal es que ellos tengan más posesión. Saber sufrir sin balón y cuando lo tengamos es muy importante no perderla. Intentar salir de la primera presión que va hacer el Espanyol e intentar hacerle correr. Tenemos jugadores de calidad y debemos hacerles correr. Lo importante es saber sufrir en momentos puntuales y con balón no perderla, hacerles correr a ellos".

La llegada de Pepe Capitán o Lasly aportan experiencia a una plantilla que cuenta también con jugadores jóvenes como el exmalaguista en etapa juvenil Chechu, una mezcla que Aitor ha conseguido que funcione: "Al menos los resultados son buenos. La gente veterana sabe de lo que va el futbol en Tercera y la gente joven están tirando fuerte. Esta ocasión para los veteranos es un escaparate porque se acerca su final y esto se lo pueden contar a su gente, mientras que para el joven que está empujando y tiene calidad la verdad que es un escaparate para ellos, porque si hace un buen partido se pueden fijar en ellos". Aunque si algo está claro es que el Rincón llega a la cita "con los deberes hechos y vamos a ir a disfrutar, pero siempre compitiendo".

Respecto a la afición, el técnico rojillo se muestra optimista y espera saltar al césped viendo las gradas repletas: "10.000 espectadores para un división de honor es para vivirlo", porque confirma que la ilusión se respira por las calles: "La gente está muy ilusionada, al igual que los jugadores y todo el club. La gente del pueblo y de Málaga quiere ver un Primera División en La Rosaleda, que por lo que sea el Málaga lleva tiempo sin traerlo. Parece que la gente está super contenta e ilusionada porque llegue ese día y están respondiendo". De hecho, el míster del Rincón es sincero: "Creo que casi nadie se esperaba que fuéramos equipo de Copa del Rey".

Tocará esperar para ver cómo se adapta el conjunto rinconero a La Rosaleda, campo que visitará por segunda vez en su historia: "Será complicado para un equipo que está acostumbrado a jugar en un campo de césped artificial, con las dimensiones reducidas y donde la mayoría de campos de la categoría cumplen esas características. Adaptarte a La Rosaleda es complicado. Además, sólo vamos a tener un entrenamiento previo al partido. Es complicado porque viene un Primera División que es físicamente superior a ti, técnicamente y tácticamente también y encima tienes el hándicap de tener las dimensiones del terreno de juego a su favor. La verdad que va a ser un partido complicado".

De momento, Aitor tiene claro que no hará nada diferente de cara a esta partido porque su rutina está dando buen resultado: "Soy de las mismas ideas, entre semana no hemos cambiado entrenamientos, dinámica de entrenamiento, sesión de video u horas de entrenamiento. Hemos mantenido una regularidad sin importar el rival. Si van bien las cosas, porque van bien en liga pretendo no cambiarlas".