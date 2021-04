En un Rincón de Europa (21-19)

Día grande para el deporte malagueño, para el indestructible Rincón Fertilidad, que en una temporada que no debería acabar nunca se planta en su tercera final. En las vitrinas la Copa y la Supercopa, una competición europea tiene un sabor especial. Y ahí está, en la final de la EHF Cup. Duelos ante equipos de Austria, Serbia y Grecia le habían colocado en la semifinal, netamente española ante el Atlético Guardés. En un Rincón de Europa se escribió una página memorable, en una epopeya con final feliz. Con jugadoras tocadas, al límite de fuerzas, con evidentes nervios por una situación especial en Ciudad Jardín, la eliminatoria estuvo en el alambre pero se ganó hasta el partido (21-19).

El Rincón Fertilidad está en la final de la EFH Cup, segunda competición del balonmano continental de clubes. El tamaño del logro es insondable para un club que en el último lustro ha crecido exponencialmente y que ha encontrado la fórmula del éxito. Sin perder la esencia de equipo malagueño y de cantera, ha reclutado a jugadoras de máximo nivel nacional, de órbita de selección con algún bien asentado retoque foráneo. Pero sin olvidar la raíz del Balonmano Costa del Sol, una tierra que ha alumbrado a muchos jugadores y jugadoras de tronío.

El partido estuvo revestido por el suspense. La ventaja de cinco goles adquirida el Domingo de Ramos en A Guarda no era suficiente para templar los lógicos nervios. El balón parecía untado en jabón para el Rincón en el arranque. Se notaba la presión con pérdidas inusuales. Tardó seis minutos en meter un gol después de perder cinco bolas y casi ni tirar a puerta el equipo malagueño. El Guardés, un muy respetable conjunto que lleva años instalado en la élite del balonmano nacional, apretó, sabía jugar sus cartas. 0-4 de salida para casi enjugar la distancia. Encontró el Rincón en el pivote a la jovencísima Almudena Gutiérrez, titánica en un partido de máxima exigencia. Y, claro, se encomendó a Nuestra Señora de las Mercedes, de apellido Castellanos. El balonmano es un deporte en el que la portería marca muchísimo las diferencias. Y el Rincón tiene una portera que es cinco estrellas, capaz de modificar el curso de los partidos, algo impagable. Su llegada ha transportado al Rincón Fertilidad a otra dimensión como equipo.

Suso Gallardo aguantó sin pedir el tiempo muerto en el primer envite, pero lo acabó pidiendo con el 4-8. Sólo cuatro tantos en más de 20 minutos, síntoma de lo que costaba meter. No había fluidez en el movimiento y no se encontraban situaciones de tiro, ni en seis metros ni desde la larga distancia. Estela Doiro, cuña de la madera gallega, daba aire al descanso con dos goles (7-9).

Comenzó bien la reanudación, con otro ritmo más acorde a los intereses malagueños para empatar (9-9) y coger de nuevo el colchón que se trajo el Rincón de Galicia. El tiempo muerto visitante, no obstante, cambió otra vez el ritmo y el Rincón volvió a vacilar en ataque. Arderius, muy mermada físicamente, sacaba la varita para dar aire. En un tanteo bajo, que no venía mal por el resultado de la ida, Doiro metía un golazo para igualar (12-12) y María Pérez daba la primera ventaja en el partido (13-12) a 14 minutos del final. Con el pararrayos de Castellanos es más fácil. El Guardés colocaba una mixta sobre Doiro, pero Arderius, tras una finta extraordinaria y un fuerteflojo de calidad extrema (14-12) daba otro puntillazo. Quedaban 10 minutos y había siete goles de renta. No se podía escapar la eliminatoria, aunque el Guardés no se rendía. Sole López emergía con dos golazos y ya existía la certeza de que se estaría en la final. La batalla era por el partido e Isa Medeiros sumó dos goles definitivos.

Así se cerró un partido inolvidable que coloca al Rincón a dos partidos de un título europeo. Quién se lo hubiera dicho a Carmen Morales, a Diego Carrasco, que en paz descanse, o a todas las pioneras que colocaron las primeras piedras para que el balonmano malagueño viviera un día mágico en Ciudad Jardín.

