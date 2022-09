Rubén Ruzafa se cuelga el oro en el Europeo de Triatlón Cross

La Triarmada, con Rubén Ruzafa a la cabeza, arrasó en el triatlón cros, prueba que se enmarca dentro del Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte Bilbao Bizkaia. El equipo español se llevó los tres metales de la prueba en un circuito rápido, con subidas largas, tendidas y duras. Este oro europeo se une a los cinco títulos mundiales – entre otros muchos premios – que contemplan a un deportista que, a sus 40 años, sigue a un nivel de élite.

A pesar de salir del agua en octavo lugar y a más de un minuto del primero, Ruzafa impuso su clase en el segmento ciclista para ir adelantando a todos sus rivales y colocarse primero hasta cruzar la meta ante el aplauso del gentío en Bermeo. El atleta ya aviso en la previa de la prueba: “Llego en el mejor momento de forma del año, debido a cómo me he planteado la temporada. Los circuitos son muy duros, con mucha inclinación, la bicicleta me va bien, pero es poco técnico y eso me lastra un poco respecto a los rivales. La carrera a pie tiene mucha escalera y la va a hacer dura, pero en general estoy contento”, comentaba este miércoles Ruzafa, que en el pasado Mundial acabó quinto.

Segundo fue Kevin Tarek Viñuela, el leonés vio cómo Ruzafa le recortaba la ventaja de 1:16 antes de iniciar la bici e intentó seguir la estela del campeón español. Voló en la carrera a pie para entrar segundo meta. Tercero terminó Pello Osoro, que fue de menos a más y acabó superando a sus rivales para colgarse un merecido bronce.