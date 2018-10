Ruzafa busca el póquer en Hawaii

El último domingo de octubre, como es tradicional, Rubén Ruzafa disputa la prueba que vertebra su temporada, el Xterra de Maui (Hawaii), allí donde se ha coronado tres veces campeón del mundo de la especialidad. El triatleta rinconero está en el archipiélago del Pacífico un año más tras una temporada en la que ha conseguido excelentes resultados, con el título Mundial ITU Cross celebrado en Dinamarca.

Tras su lesión durante el pasado mes de julio en tierras danesas, el malagueño ha estado midiéndose y trabajando para llegar en las mejores condiciones a Maui. Bajo entrenamientos estratégicos y muy duros (en buena compañía junto a Jon Unanue, Ainhoa Murua y Lizar), basado en una alimentación super cuidada, Ruzafa ha preparado la competición en altura, en Sierra Nevada, para intentar conquistar su cuarta corona tras los títulos de 2008, 2013 y 2014.

"Lo hice los primeros años, pero hacía dos temporadas que no subía. Ahora lo he retomado porque en los últimos años he visto que me falta un punto de forma para estar arriba en el Mundial. Hay gente que no nota mucho el entrenamiento en altura, pero en mi caso sí que lo noto. Me suben bien los niveles y el cuerpo se adapta bien. Eso me hace ir más rápido en la competición", explicaba Rubén en mayo, cuando se presentaba el Xterra España de Rincón de la Victoria, en el que posteriormente se impuso.

Ruzafa ya se encuentra en Hawaii desde principios de semana. "Creo que Maui siempre nos muestra que hay más de un favorito", decía en 303triathlon.com Ruzafa, que ha intentado perfeccionar la carrera a pie, ya que siempre en los últimos cinco años salió primero del sector de bicicleta, pero en los tres últimos años, tras los títulos de 2013 y 2014, fue superado por distintos rivales aunque no se bajara del podio, fue tercero desde 2015 a 2017.

"Este año, por primera vez desde 2014, he hecho entrenamiento de altitud para prepararme para Maui y he cambiado las cosas en mi carrera y entrenamiento de bicicleta. Estuve en Sierra Nevada durante dos semanas a fines de septiembre y, desde entonces, en mi hogar en España [ahora reside en el País Vasco]. La carrera es muy dura y diferente cada año debido al clima. Siempre tenemos que esperar hasta el último momento para ver cómo serán las condiciones del terreno", proseguía el rinconero.

800 corredores de 46 países, un centenar de ellos profesionales, competirán este domingo desde las 20:00 horas en España (9:00 hora local). 1.5 kilómetros de natación, 30 de mountain bike y 11 de carrera a pie es el menú al que se enfrentarán. Uno de los favoritos, el tricampeón Rubén Ruzafa.