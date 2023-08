Rudy Fernández: "Málaga es nuestra casa"

La selección española de baloncesto sigue su preparación para el Mundial de este verano, donde los de Scariolo deberán de luchar por revalidar el oro consumado en la edición de 2019, con Marc Gasol como uno de sus pilares fundamentales.

Los pasos previos al torneo le han llevado a los españoles a estar en la Costa del Sol para su puesta a punto para la competición y, en Málaga, jugarán contra el combinado esloveno y estadounidense como amistosos previos al torneo.

Rudy Fernández habló ante los medios y aprovechó para hacerlo sobre Ricky Rubio: "Nosotros somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado. Hay que respetarlo, creo que es una persona muy valiente. Ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar y creo que, como bien dice, hay que respetarlo y nosotros estaremos siempre a su lado".

"Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando lo necesitaba y yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión. Y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella, se puede traducir esto evidentemente en una fortaleza, en un elemento todavía más a favor para el grupo, para La Familia", añadió.

También comentó la manera de actuar tras ese suceso. "Yo creo que La Familia siempre está en los momentos importantes y sobre todo este y creo que ahora mismo hay que estar más juntos que nunca. Esto no cambia nada. Nosotros vamos a seguir pensando en lo que tenemos que hacer, que es estar al cien por cien en la preparación y a seguir. Esto no cambia nada y me sabe mal ser tan efusivo en ese sentido porque ahora mismo somos 16 jugadores que tenemos que darlo todo para estar entre los 12 y los que estemos en el mundial, dar el cien por cien en cada partido", aseguró.

Tras esto, habló sobre la estancia en Málaga de la plantilla: "Hemos venido 2 días de descanso que han servido para desconectar, para estar con la familia y yo creo que en el partido, en el entreno de hoy, hemos entrenado un entreno muy duro. Nos sentimos en casa, la verdad es que la afición siempre responde".

"Me parece increíble, unas vistas espectaculares que a veces estás en el entreno y te da morriña ver el mar ahí y estar aquí en la pista, pero unas instalaciones muy top que creo que las están explotando de una manera muy positiva para el baloncesto, el desarrollo del baloncesto y todo lo que haga que la gente juega a baloncesto", añadió sobre la nueva pista del Higuerón.

Por último, habló sobre la primera experiencia de Santi Aldama con la selección española absoluta: "Es un jugador que es cierto que se está adaptando un poco a nivel europeo porque lleva muchísimos años sin jugar y creo que el partido del otro día lo demostró, no el estar implicado en las normas defensivas que tenemos aquí en la selección y creo que ofensivamente poco a poco se va soltando".