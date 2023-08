Europeo sub 16: Del Pino sentencia el España-Alemania

España sub 16 sigue con paso firme en el Campeonato de Europa de la categoría, que se disputa en Skopje (Macedonia) después de una victoria (68-63) muy trabajada ante una poderosa Alemania, que va elevando el nivel en categorías inferiores (bronce en el reciente sub 18) y que puso el listó alto. Pero el triunfo español le permite ser ya matemáticamente primero de grupo al final de la primera fase y evitar en el cruce de octavos de final a Grecia y Serbia (Polonia o Letonia será el rival) de cara al gran objetivo, que es estar entre los cinco primeros, lo que da el billete para participar el próximo verano en el Mundial sub 17 de la categoría en Turquía (entrará también el sexto si los turcos se meten entre los cinco mejores).

El cajista Guille del Pino tuvo protagonismo en el triunfo español, metió los dos tiros libres que a falta de nueve segundos sentenciaban el partido tras recibir una antideportiva, pasando de tres a cinco la diferencia. No tuvo un buen día en el tiro (3/12 en tiros de campo), pero metió una acrobática bandeja con la izquierda a falta de dos minutos y esos dos tiros libres que le dieron puntos necesarios a la selección española para arrancar el triunfo. Acabaría con nueve puntos, tres asistencias, un rebote y un robo (tres pérdidas en el debe). Acabaría con 24 minutos en pista. El otro canterano cajista en el partido, Rubén Salazar, estuvo en pista cuatro minutos, tiempo en el que metió dos puntos tras meter una canasta de dos. El madridista Gildas Giménez (15 puntos y 11 rebotes) y el bético Alberto Blanco (13 puntos y ocho rechaces) fueron los más destacados numéricamente en el combinado nacional junto al pívot del Joventut Ian Platteeuw (cinco puntos, ocho rebotes y tres asistencias para 16 de valoración).