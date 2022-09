El Club de Rugby Málaga y la Diputación de Málaga se unen para organizar un torneo en Rincón de la Victoria

Después de conocerse que la selección nacional de rugby XV visitará Málaga en noviembre, el Club de Rugby Málaga anunció que este sábado 24 de septiembre el Campo Manuel Becerra del Rincón de la Victoria acogerá el I Torneo de rugby Diputación de Málaga.

Desde las 10:00 horas varios equipos de la provincia de Málaga de todas las categorías se reunirán en la primera cita de la temporada para la mayoría. El objetivo de este torneo es que se instaure como campeonato de pretemporada para todas categorías de los equipos malagueños con vistas al arranque liguero.

Desde el Club de Rugby Málaga se agradeció a través de un comunicado el apoyo de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y se explicó que se espera una participación de más de 200 jugadores correspondientes a diferentes categorías (sub 14, sub 16, sub 18 y senior, todas tanto masculino como femenino).

Además, esperan un buen ambiente gracias a la presencia de familiares, acompañantes y aficionados al rugby en Málaga. La organización hizo hincapié en que espera que se disfrute de un buen día de rugby y recordó que se habilitará también una barra con comida y bebida a precios populares.