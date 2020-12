Samu Castillejo y Brahim marcan en la victoria del Milan ante el Celtic

El Milan de los malagueños Brahim Díaz y Samu Castillejo sigue viento en popa y con protagonismo de los canteranos malaguistas. El cuadro rossonero marcha líder de la Serie A y ya está en la fase de eliminatorias de la Europa League tras derrotar por 4-2 al Celtic. Cada uno de ellos marcó uno de los tantos en San Siro.

Samu Castillejo fue titular para Pioli en el partido y Brahim suplente. El zurdo de Huelin marcó el 2-2, en la igualada milanista después de que el histórico Celtic se adelantara (0-2). Antes de la media hora ya se habían marcado cuatro goles. Castillejo culminó una buena jugada del Milan y recogió un rechace de un tiro de Theo Hernández para batir por alto con la zurda al meta rival después de que tocara en el larguero. "Tenemos que estar orgullosos, el partido sí empezó mal, sin embargo, nuestra actitud fue importante, cuenta más que la clasificación. La actitud a veces es más importante que la calidad, nos está llevando a hacerlo bien. El entrenador sabe que todos estamos preparados y disponibles, los jugadores que no juegan todos los partidos lo hacen bien de todos modos. Desde el principio, con cada competición que participamos en ella, hay que intentar ganarla", decía el malagueño.

Mientras, Brahim salió al campo a la hora de partido y metió el 4-2 tras una bonita jugada de Jens Petter Hauge. En un gol de gran definidor, Brahim recibió un pase que le dejó ante el portero pero sin mucha distancia y el malagueño picó el balón por encima del portero. "Juego donde el entrenador me dice que juegue, lo estoy haciendo bien pero tengo que mejorar. Estoy muy contento de estar en este club. Estoy muy feliz de estar aquí, me siento muy bien, es un gran club, estoy realmente muy feliz", decía el malagueño, al que el Milan quiere comprar al Madrid aunque no había cláusula en la cesión.