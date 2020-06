Samu Castillejo regresa a la Serie A con gol en la victoria del Milan en Lecce

Samu Castillejo ha pasado tiempos difíciles. Ha vivido solo el confinamiento en Milán, lejos de la familia, y la hace un par de semanas vivió un episodio de un robo en la capital lombarda, le pusieron una pistola en la cabeza. Pero el malagueño regresó al fútbol con ganas y lo demostró desde el primer encuentro de Liga que su equipo, el histórico Milan, jugó en Lecce. La semana pasada había jugado las semifinales de Copa ante la Juventus, en las que cayó eliminado.

Castillejo fue titular, jugó 65 minutos, en el triunfo de su equipo (1-4) y marcó el 0-1. Un centro raso potente del turco Calhanoglu fue desviado con la zurda con precisión por el malagueño para poner la bola lejos del alcance del meta rival y meter el primer gol milanistas después de casi 100 días sin la Serie A. "Feliz de regresar y ayudar a la escuadra con un gol. Seguimos, chavales", decía en redes sociales.

La pandemia frenó el mejor momento de Castillejo desde que llegó a Milán. Se ganó la confianza del técnico, Stefano Pioli, que aterrizó en octubre relevando a Giampaolo. Desde enero fue titular muy frecuente. El de Lecce fue su primer gol esta temporada en la Serie A, había marcado otro en Copa. Además, suma cuatro asistenticas.

"Se te queda el susto, a nadie le gusta que le pongan una pistola en la cabeza. Por suerte todo se aclaró. Fueron 20 segundos en los que se dieron el robo. No te da ni tiempo de asustarte ni nada. Pasa tan rápido que ni te das cuenta. Yo iba en el coche, estaba parado en el súper. Se acercaron con la moto, con la pistola, me la pusieron en la cabeza. Que les diera el reloj, el reloj y el reloj. Cuando te ponen la pistola en la cabeza no tienes otra cosa que hacer que darle todo lo que tenías", explicaba la semana pasada sobre el robo que había padecido.