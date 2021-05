Samu Galán, tras la sentencia: "Prefiero guardarme lo que pienso"

Samuel Galán habló un lustro después acerca del incidente que vivió en primera persona cuando fue apuñalado por dos adversarios al término de un encuentro entre su equipo, el Alhaurín de la Torre B, y El Palo B. Ambos han sido condenados a un total de 20 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa el 20 de marzo de 2016. Además tendrán que indemnizar a la víctima con 68.894 euros y de forma subsidiaria la entidad (El Palo) y no podrán aproximarse al jugador ni lugar que frecuente a una distancia no inferior a 1.000 metros durante 11 años.

"Ha tardado un poco más de la cuenta, pero bueno", lamentaba Galán en una entrevista en COPE Málaga: "Anímicamente después de cinco años bien dentro de lo que cabe. Falleció mi madre hace dos años, batallando cada día y superando las cosas. ¿Justicia? Hay muchas maneras de mirarlo. Sí, se ha hecho. Pero lo que pienso personalmente prefiero guardármelo para mí. Acato la justicia pero lo que opino prefiero quedármelo para mí".

"Cuando te pasa una cosa de este calibre te hace ver la vida de diferente manera. Una cosa es disfrutar de cada día como si fuera el último y tomártelo con alegría. Yo era un poco así pero esto me ha hecho serlo el doble", aseguró Galán, que no se plantea regresar a los terrenos de juego: "No está dentro de mis pensamientos, porque al final los años pasan. Siempre he tenido esa ilusión en la cabeza, pero uno se acostumbra hasta a no competir por mucho que me duela. Pero si me recupero del todo, si es posible, se intentará. Uno al final se quiere retirar no porque te pase nada, sino porque ya decidas que hasta aquí llegó".

Sobre su estado actual desveló: "Físicamente me siento normal. Cuidándome con la comida, haciendo ejercicio de forma moderada. Lo de las secuelas es verdad que el informe lo leí por encima. Varias cosas, muchos apartados que no quise ni leer porque dan susto. Anualmente tengo revisiones".

Proceso judicial

"Yo no estoy acostumbrado a estas cosas y me he querido mantener al margen hasta el día que tuve que declarar. Pero la verdad sólo tiene un camino. No fue un plato de buen gusto ni para mí ni para nadie que esté en esas circunstancias. Pero mi abogado me ofreció tener un biombo y no ver a nadie, y eso hicimos. Escuché lo que dijeron ellos y ellos me escucharon lo que declaré yo".

"Es muy curioso porque yo de chico le decía a mi madre: mamá, me gustaría morir si muero en un campo de fútbol. Pero lo decía por dejarlo todo por mi equipo. Y al final casi me matan pero de otra forma. Intento no pensar en aquello, intento superarlo. Cuando ya salen estas cosillas, estoy en boca de la gente pues te pones a relatar los hechos en tu cabeza", narró Galán, que terminó con una nueva confesión: "Tuve que recibir un poco de ayuda. En sitios de mucha gente no me fiaba de la espalda. Son temas que se han ido superando poco a poco, pero sí que tuve que recibir ayuda en ese aspecto".