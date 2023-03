Santa Coloma-UMA Antequera: Volver a sumar (20:45)

Mirar atrás para coger impulso. El competir y darlo todo se queda insuficiente en una competición en la que están los equipos más potentes. Si algo ya ha dejado claro el BeSoccer CD UMA Antequera a lo largo de esta campaña, es que está capacitado para plantar cara a cualquiera. Ha sido capaz de lograr victorias de mucho merito tanto en casa como a domicilio. Este viernes 24 de marzo, a las 20.45 horas, visita la pista de Industrias Santa Coloma en un duelo trascendental en la lucha por conservar una plaza en Primera División. Los tres puntos son un botín muy preciado y necesario para disponer de una distancia prudencial con la zona de descenso. Ya ocurrió en la visita a Manzanares y, unas semanas más tarde, toca completar otra exhibición de solidez defensiva y precisión ofensiva para acabar los 40 minutos como el conjunto ganador.

Industrias Santa Coloma mantiene un rumbo similar al que está siguiendo el rival que visita el Pavelló Nou. En la primera vuelta logró muy buenos marcadores e hizo crecer su casillero en la clasificación para optar hasta la última jornada del año 2022 con opciones de acabar entre los ocho primeros y disputar la Copa de España. Por el contrario, en este 2023, se le resiste la victoria y, en ocho fechas de la segunda parte de la temporada, acumula cuatro empates y cuatro derrotas. El plantel verde, por su parte, está por delante en la tabla con 24 gracias a su valioso triunfo en Manzanares, ya que en el resto de envites tropezó en cinco e igualó el marcador en dos. Esta nueva batalla entre ambos contendientes se antoja fundamental para la fase final y poder luchar con mayor tranquilidad por la permanencia o hacerlo con la presión extra de tener muy próxima la zona de peligro.

José Antonio Borrego “Tete”, en cada sesión de entrenamiento, ha hecho hincapié en el escenario en el que deben rendir sus jugadores a partir de ahora. “Ya va quedando menos. Siete jornadas para el final y nos toca un partido contra un rival directo de los que se están jugando, como nosotros, salvar la categoría. Un encuentro muy difícil en el que, ambos, llegamos con la necesidad de tener que ganar, habrá mucha tensión y los detalles marcarán el devenir del choque”. Asimismo, el entrenador resalta que deben dar un paso al frente y mejorar la contundencia de cara a puerta ofrecida ante Movistar Inter y Barça. “El competir y no sacar nada positivo, no vale para nada. Hemos dado buena imagen en esos dos envites, ha competido y no le ha perdido la cara nunca, pero al final, nuestro casillero no ha aumentado en puntos. No podemos estar contentos, sin embargo, en esa línea tanto de juego como de trabajo y si mantenemos la misma actitud, los resultados van a llegar y esperemos que se pueda dar este viernes”.

La escuadra universitaria y la colomense se vieron las caras en el Pabellón Fernando Argüelles en una cita muy igualada (3-3) como todas las que han afrontado en la máxima categoría. La balanza en Liga, en siete ocasiones, se ha declinado una vez para cada lado y en todas las demás ha quedado equilibrada. Por tanto, este viernes se prevé una lucha trepidante para decidir a un ganador. “En el partido de la primera vuelta empatamos y el que se lleve el partido, también se llevará el goal average. Va a ser un compromiso de mucha tensión. Una final anticipada. Queda mucho para poder rectificar, pero el que haga los deberes antes, mayor tranquilidad va a tener para el resto de las jornadas. Industrias es un equipo con un talento descomunal y jugadores muy desequilibrantes. Habrá que tener mucho cuidado porque cualquiera te puede sorprender”, concreta Tete.

La formación antequerana, la pasada semana, se apoyó en su afición para competir de tú a tú al líder y coger las fuerzas necesarias para darlo todo en la fase final del campeonato en la que se juega cumplir con el objetivo marcado en esta campaña, la cuarta en la que se encuentra en la élite del fútbol sala nacional. “Tenemos tres partidos en casa y cuatro a domicilio. Todos son difíciles de ganar y nos jugamos muchísimo. Hay que ir preparados para pensar solo y exclusivamente en el partido del viernes. Una vez que termine, ya tendremos tiempo de centrarnos en el siguiente. Si vamos más allá y hacemos las cuentas de la lechera, seguro que no nos salen. Debemos estar concienciados en lo que nos jugamos, ya que es un choque vital para ellos y nosotros y salir a competir como lo estamos haciendo en la mayoría de las jornadas”, expone el preparador malagueño.