Segunda RFEF: El Marbella pierde fuelle y El Palo prolonga su racha

Nuevo fin de semana en el Grupo 4 de Segunda RFEF con buenas noticias para los equipos malagueños, aunque lo más reseñable fue en lo negativo. Perdió el Marbella su primer partido de la temporada, ante la Balona en La Línea de la Concepción (2-0). No estuvo lúcido especialmente el cuadro marbellí, racha que se corta en la octava jornada, inmejorable bagaje no obstante. Sigue el líder el conjunto de Fran Beltrán, aunque habrá que ver como afecta este primer tropiezo. Aridane a los diez minutos, y Joao Pedro, pasada la media hora, fueron los autores de los goles para los gaditanos. También fue el primer partido donde el Marbella no pudo marcar, siempre difícil jugar en el Municipal de La Línea, condiciones climatológicas que no acompañaron.

Sí pudo sumar El Palo su tercera victoria consecutiva, ante el Real Betis 'B' (2-0), que permite a los paleños salir de la zona de peligro. Marcaron Javi López prácticamente en el arranque, mientras que un buen disparo de Santi Luque certificó un triunfo importante. Cuarto partido sin perder y todavía a tiempo para engancharse a la zona alta. No fue convocado Andrés Caro en el filial bético, a quien se le mira con atención desde el Málaga CF. No está encontrando continuidad hasta el momento.

También encadenó su tercer triunfo seguido el Estepona, esta vez ante el San Roque de Lepe (0-1), ya a solo un punto de la zona de play off. Otro equipo malagueño que sigue aprovechando esa buena dinámica. Rubén Mesa marcó nada más empezar la segunda mitad, mérito suficiente para obtener tres puntos de oro. Por su parte, el Vélez no pudo pasar del empate ante el Águilas FC (1-1). Tanto Estepona como Vélez tienen doce puntos, a solo uno de puestos de privilegio, en poder de Sevilla B, UCAM Murcia, Betis 'B' y el Águilas FC. El Marbella es el líder con 19 puntos.