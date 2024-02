Sola HK-Costa del Sol Málaga: Cabeza alta y a esperar

Historia que tú hiciste e historia por hacer es un lema muy ligado al madridismo, pero que le queda como anillo al dedo al Costa del Sol Málaga, porque no deja de crecer y de sorprender a propios y extraños de toda España y Europa con su gran rendimiento deportivo, pero, especialmente, por su capacidad de superarse y de ser dignas aspirantes ante cualquiera de los retos, que se les presenta, como es el caso de esta EHF European League, aunque ya no dependen de ellas mismas para alcanzar la siguiente ronda.

No pudo ser y es que una renta de 4-0 del Sola HK fue una losa muy grande para el cuadro entrenado de Suso Gallardo para poder hacer historia y materializar la gesta de ser el primer equipo español en pasar de la fase de grupos de esta competición continental. Sin embargo, las andaluzas no renunciaron a su estilo de juego ni a su filosofía y, obviamente, no desistieron ni bajaron los brazos y se adentraron en una encarnizada guerra para intentar de acceder a la siguiente fase en Noruega, porque ya lo dijo un malagueño campeón del mundo en su disciplina como es Skone: "El que es gallo de verdad, canta en todos los corrales" y este no iba a ser una excepción para un equipo acostumbrado a escribir éxitos en las páginas de la historia del deporte malagueño.

Durante todo el encuentro, tuvieron que nadar a contracorriente, pero Silvia Arderius y Gabriela Bitolo se supieron echar el equipo a las espaldas y supieron igualar la contienda y hacer ver que no existía esa distancia vista en los primeros tres minutos de juego y llevaron el duelo a un digno 18-15 al descanso.

El duelo entró en una dinámica que beneficiaba enormemente a las locales por su estilo de juego, ya que el encuentro se estaba yendo a ver quién era capaz de anotar más en un ritmo frenético de juego muy propio de los equipos de los países nórdicos y que contrapone un poco y sirve de antídoto ante el juego de los conjuntos españoles en competiciones europeas.

La segunda mitad ascendió aún más el ritmo competitivo y goleador por la necesidad de las malagueñas de reducir la renta existente, pero esta arma de doble filo acabó por dañar más que solucionar la tesitura de las de Suso Gallardo, porque el gran acierto de Wolff, Magnussen y Herrem hizo que fuesen estériles los intentos de Silvia Arderius, Estela Doiro y las hermanas López por mantener con vida al Costa del Sol Málaga en una cita que se recordará para la historia de nuestro balonmano.

No se pudieron conseguir los dos puntos, dado que las noruegas vencieron por 36-31 y la clasificación queda en manos de que el Motherson pierda en Rumanía este domingo a las 18 horas en la pista del Targu Jiu. Gran participación de las malagueñas en esta competición, independientemente de si pasan o no a la siguiente ronda de este torneo, en el que han llegado a la fase de grupos por primera vez en su historia.