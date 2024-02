Copa del Rey de Málaga 2024: Una fiesta de aficiones disfrazada de competición

"Hemos venido sin que Baskonia esté clasificado, porque es una tradición para mi padre y para mí ir cada año a la Copa del Rey. Esta es una ciudad que me encanta y en la que se respira siempre muchísimo baloncesto, al igual que en Vitoria", afirmó Asier Sáenz de Urturi, aficionado acérrimo del conjunto entrenado por Dusko Ivanovic y de este deporte, al ser preguntado por esta Copa del Rey y todo lo que la rodea.

Y es que este evento está siendo una conjura entre aficiones, tal y como dicta la tradición del evento, y así lo vio Carlos Gómez, que vino a la Costa del Sol para animar a su Dreamland Gran Canaria: "Lo mejor de esto está siendo el hermanamiento entre los seguidores de los distintos equipos. Esto es maravilloso, porque da igual de donde sea que estamos todos juntos y pasándolo bien".

Tal vez ese sea el secreto que hace de la Copa del Rey una fecha marcada siempre en el calendario y es cierto que la estampa se queda para el recuerdo de propios y extraños de este deporte, porque este sábado a las 12 horas de la mañana se dio una imagen llamativa e identificativa a partes iguales con todas las hinchadas juntas en la Plaza de la Marina comandadas por 'Los Mihitas' con cánticos y música de nuestro deporte, en la que no faltaron clásicos como 'Gonna Fly Now' de Bill Conti, que fue la recordada banda sonora de la histórica película deportiva 'Rocky' de Sylvester Stallone o 'Tu Bandera' de Pablo López, que es el himno de moda en el baloncesto español y que todas las aficiones entonaron dejando a un lado las rivalidades y con sus respectivas bufandas en el aire para conmemorar una fiesta que ya es más que una tradición en nuestro país.

La espectacular labor de anfitrión del conocido grupo de animación de cuadro local está dejando huella, pero ya lo hicieron en el pasado, tal y como afirmó José María Pinar, seguidor del UCAM Murcia: "Ya cine aquí para la Copa del Rey de 2020, aunque no estuviésemos clasificados, pero no quería perderme esta cita y me hice un poco de Unicaja. Tal fue la conexión que en el descanso del primer partido salí para comprarme la equipación de ese año del equipo cajista y este viernes me la puse para apoyarles contra el Lenovo Tenerife".

Los primerizos también se están sorprendiendo con el ambiente y el gran espectáculo de esta fiesta del baloncesto, incluso los que tenían las expectativas por las nubes, como es el caso de Marc Guardiola y de Joel Ramírez, aficionados del Joventut de Badalona y del FC Barcelona, respectivamente. El segundo de estos fue capaz de hacerse un esbozo muy similar a la realidad por recursos gráficos vistos por las redes sociales, ya que calificó el ambiente como "justo lo que esperaba", mientras que el primero afirmó que "menos le habría decepcionado" después de la insistencia de sus amigos de que era algo que no podía perderse.

No obstante, no sabían que lo mejor estaba por llegar en cuanto a esta fiesta de seguidores del baloncesto nacional, porque pronto comenzó la marcha por Calle Larios hasta la Plaza de la Constitución, en la que 'Los Mihitas' fueron la cabeza de una comitiva de miles de personas que iban cantando al unísono y al ritmo marcado por el grupo de aficionados de Unicaja, que, a su llegada a la ubicación ya comentada, hicieron un pasillo para que pasasen cientos de personas y formaron un círculo para continuar con la fiesta en un lugar más amplio que donde comenzó en un origen y formando una imagen para el recuerdo tanto de propios como de extraños allí presentes y recordando el motivo por el que la copa mola.

Esto es algo que a algunos ya les ha enganchado de años anteriores, como es el caso de Saturnino González, un madridista de Extremadura, que asegura haber estado en tres ediciones del torneo del KO y se trata de las tres últimas celebradas en la capital de la Costa del Sol por la gran impresión que se llevó la primera vez que estuvo aquí y se quedó impresionado con el crecimiento de la ciudad en los últimos quince años, dado que afirma que "ha adelantado al resto de capitales andaluzas por la derecha y sin avisar".