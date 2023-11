Sorteo para el Costa del Sol en la EHF European League: Bombos, fechas, restricciones...

El Costa del Sol Málaga cuenta los minutos para el sorteo de la fase de grupos que tendrá lugar este jueves a las 11:00 horas. Será retransmitido en directo en el canal de YouTube de Home of Handball. Las panteras conocerán sus rivales en el siguiente escalón de la EHF European League, que disputarán por primera vez en su historia. La EHF publicó la distribución de los bombos y las malagueñas están en el dos junto al Neptunes de Nantes (Francia), el Praktiker-Vác (Hungría) y el H.C. Dunarea Braila (Rumanía). Son tres rivales a los que no se podrá enfrentar.

El resto de posibles contendientes saldrán del resto de bombos, uno de cada uno. En el uno, compuesto por los cabezas de serie y únicos que no han pasado por la fase previa, están el Nykobing Falster Handbold (Dinamarca), el Thuringer HC (Alemania), el CS Gloria 2018 BN (Rumanía) y el Motherson Mosonmagyarovari KC (Hungría). En el tres se encuentran el MKS Funfloor Lublin (Polonia), el Storhamar Handball Elite (Noruega), el CSM Targu Jiu (Rumanía) y el HC Lokomotiva Zagreb (Croacia). Y en el cuatro, Chambray Touraine Handball (Francia), el HSG Bensheim/Auerbach (Alemania), el HC Podravka Vegeta (Croacia) y el Sola HK (Noruega). Hay protección de países, por lo que dos equipos de la misma procedencia no se podrán medir.

Este jueves conocerán las panteras su nuevo camino después de eliminar al Larvik HK noruego y al København Håndbold danés. "Meternos en esta fase de grupos no es un título, pero a lo mejor hay que valorarlo como tal", decía Suso Gallardo. Una hazaña sin precedentes en la que ya está enfocado el Costa del Sol Málaga, que aguarda sus rivales en una competición ilusionante que sube el peldaño de la exigencia.

BOMBOS DE LA EHF EUROPEAN LEAGUE WOMEN 2023/24

Pot 1: Nykøbing Falster Håndbold, Thüringer HC, Motherson Mosonmagyarovari KC, CS Gloria 2018 BN

Pot 2: Costa del Sol Malaga, Neptunes Nantes, Praktiker-Vác, H.C. Dunarea Braila

Pot 3: HC Lokomotiva Zagreb, Storhamar Handball Elite, MKS FunFloor Lublin, CSM Targu Jiu

Pot 4: HC Podravka Vegeta, Chambray Touraine Handball, HSG Bensheim/Auerbach, Sola HK