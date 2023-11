El balonmano malagueño, contra la violencia hacia las mujeres

La delegación territorial de la Federación Andaluza de Balonmano en Málaga celebrará el próximo sábado 25 de noviembre un torneo triangular entre los equipos de Primera División Fundación Unicaja Costa del Sol, Balonmano Maravillas de Benalmádena y Alfarnatejo Ciudad Jardín, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento, con entrada gratuita, se desarrollará en el Pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos en Málaga de 12,30 a 14,30 horas.

Los equipos participantes se enfrentarán todos contra todos en un formato de encuentros a treinta minutos y a la conclusión se leerá el manifiesto que bajo el lema “Esta violencia la paramos en equipo”. Además se llevará a cabo una entrega de recuerdos conmemorativos y una gran fotografía de familia con todos protagonistas.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La Ley define la violencia de género como aquella que, “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”

Bárbara Calero Rodríguez, nueva responsable del área de la mujer de la Delegación Malagueña de Balonmano

Calero ha sido jugadora de baloncesto en categorías base en el Colegio Cardenal Spínola y Club Canoe de Madrid, si bien sus hijas se han formado en la cantera del Colegio Maravillas de Benalmádena, donde nace su interés y pasión por el balonmano. La mayor de ellas, Bárbara Piñeiro, juega actualmente en el Costa del Sol Málaga y la menor en el equipo juvenil. Integrante de la directiva del Club Balonmano Maravillas, “como madre siempre he querido que mis hijas crecieran en un buen ambiente deportivo. El balonmano femenino llegó a mi vida a través de ellas. Descubrí un deporte que hasta entonces era desconocido para mí y desde ese momento me enamoré de él. He tenido la suerte de verlas crecer como personas, como deportistas, acompañarlas allá donde han ido y personalmente me ha aportado un modelo de vida deportivo el hecho de compartir con mucha gente este bendito deporte del balonmano” recalca. El evento cuenta con el patrocinio de Valorian.