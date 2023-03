Stale Solbakken, seleccionador de Noruega: "De la Fuente es más directo que Luis Enrique"

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, primer rival de la selección española en la fase de clasificación a la Eurocopa 2024 en Málaga, analizó los cambios que mostrará con la llegada de Luis de la Fuente, que aseguró "es más directo que Luis Enrique", y mostró esperanzas en hacer daño al contragolpe.

"Hemos visto lo que el seleccionador ha hecho anteriormente, para ver su plan de juego. De la Fuente es más directo que Luis Enrique, es la mayor diferencia y también la entrada de algunos jugadores jóvenes de la sub'21. La mayoría vienen de los cuatro grandes de LaLiga española que vemos en la televisión noruega cada semana. Les controlamos bastante bien", afirmó en rueda de prensa en La Rosaleda.

"Conocemos bastante bien a los nuevos jugadores de España, los hemos estudiado y tenemos una idea clara de la que puede ser su alineación. Hay un par de dudas por despejar pero España es una selección que quiere controlar los partidos con la posesión y les va bien a sus nuevos jugadores también", añadió.

El seleccionador noruego apuntó al contragolpe como principal arma para hacer daño a España y reconoció que tendrán dificultades si no tienen el balón. "España tiene muchos jugadores buenos con la pelota que están acostumbrados a tener la posesión. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar contra eso. Hay que evitar darles espacios pero también debemos de tener la pelota y tener contundencia en transiciones ofensivas. Saber cuando jugar a la contra y cuando realizar ataques más largos para generarles dificultades de varias maneras".

No lamentó la baja por lesión de Erling Haaland y mostró plena confianza en el delantero de la Real Sociedad, Alexander Sorloth. "Cuando Erling está en el equipo da igual que sea el City o Noruega que el equipo se construye para que él sea la estación final del ataque y se aprovechan sus buenas cualidades. Pero cuando jugamos contra Finlandia fue Alex (Sorloth) el que marcó, no Haaland. Mañana tendremos alguna oportunidad, probablemente no muchas, pero tendremos que ser contundentes", aseguró.

Recordó Solbakken la época dorada del fútbol español en 2010, cuando la Roja ganó el Mundial "con una clase superior al resto de las selecciones" e impuso "el tiki-taka" que muchos intentaron imitar. "Noruega también cayó en la trampa de querer crear jugadores que manejasen bien la pelota porque la revolución que metieron fue bastante potente y el mundo vio algo nuevo".