Morata: "Málaga es increíble cada vez que venimos"

Álvaro Morata es el nuevo capitán de la selección española. Lleva 61 internacionalidades y Málaga será escenario de su estreno con el brazalete. Ha jugado ya más de una vez con la Roja en La Rosaleda y agradece el cariño que le ofrece la afición malagueña. "Cada vez que venimos es increíble, en el hotel y el aeropuerto hay mucha gente, las entradas enseguida se agotaron... Espero que nos apoyen igual que siempre, es un orgullo venir a Málaga", decía el madrileño antes de comenzar el entrenamiento sobre el césped del coliseo de Martiricos.

"Es un orgullo increíble y una alegría, estoy deseando que juguemos bien y ganemos. Estoy para ayudar a los nuevos y los jóvenes. Te podría decir cosas buenas de todos los capitanes que tuve, de Ramos, Casillas, Iniesta, Koke, Silva, Chiellini y Bonucci... Me quedaría con todos. Me gustaría transmitirles lo que es una Eurocopa y un Mundial. Cambia poco, nada más que ser un poco más el hilo conductor entre mister y plantilla, algún mensaje para los horarios o las visitas, pero cambia poco. Hay muchos jugadores aquí que podrían ser capitanes. Estoy orgulloso y contento, pero no implica mucho más. Tenemos tiempo aquí y transmitir a los más jóvenes que nunca sabes cuál es la última vez que vas a venir. Yo jugué con 30 años mi primer mundial y no sé si jugaré alguno más", decía sobre lo que supone ser capitán de la selección.

"Siempre hay competencia en esta posición, somos cuatro más Gerard que se lesionó, Mikel también puede jugar ahí, hay otros también... Estoy muy contento de que estén aquí, tengo relación con los que están. Todo los que estén bienvenido son", aseguraba sobre la competencia en la delantera: "Veo a la gente muy ilusionada, el mister es muy cercano y le gusta dar cariño, le gusta mucho trabajar y todo el mundo tiene muchísimas ganas de venir y competir. Un billete para la Eurocopa y un Mundial es importantísimo para nuestro país, España siempre debe estar ahí".

"Tiene muchas ganas de trabajar, muchísima ambición", decía sobre el entrenador nuevo y también hablaba Morata sobre Iago Aspas y su referencia a la falta de plan B de Luis Enrique: "Será buen entrenador en el futuro, conoce jugadores de países que nadie conoce, es su opinión y tiene capacidad para hablar de eso. Le estoy agradecido mucho a Luis Enrique, pero es una nueva etapa. Muchas ganas e ilusión, la misma que la nuestra".

"Venimos de una generación irrepetible, sólo podemos igualar, no superarlos", aseguraba sobre la presión: "Es difícil. Pero cuando nos ponemos esta camiseta los rivales van a ganarnos como si fuéramos los primeros. Tenemos que jugar el partido ante Noruega como si fueran unos cuartos o semis en una Eurocopa. Es máximo nivel y máxima exigencia vestir esta camiseta".

"Si llega a entrar la de Sarabia todo va de manera diferente", señalaba sobre la resaca del Mundial: "No hicimos nuestro mejor partido. Ningún español se pensaba que íbamos a salir en esa etapa. El fútbol te da muchas oportunidades, en breve vamos a luchar por el título que igual no se le da importancia ahora, pero me gustaría ver a España ganar un título como la Nations League. No va a ser fácil el camino a la Eurocopa pero hay opciones de ganar un título".