Suso Gallardo: "Mejor pillar a Bera Bera en el primer partido que en el tercero"

No hay rebaja de ambición en el Rincón Fertilidad Málaga. Después de una temporada 2020/2021 donde el equipo malagueño ya ha logrado la friolera de tres títulos, en el club se viaja a Telde para el viernes abrir su participación en la Copa de la Reina 2021 enfrentándose a las 16:00 horas al Super Amara Bera Bera con la clara intención de vender muy cara su estatus actual de vigente campeón del torneo.

El técnico Suso Gallardo sabe que la temporada ha sido larga, que sus jugadoras no llegan en el estado más óptimo deseado, pero tiene claro que a competitividad nadie va a superar a su plantilla, por lo que avisa de que, aunque no son las que mejor llegan, van dispuestas a revalidar el título. "Con muchas ganas y mucha ilusión, al final es una Copa de la Reina, un torneo especial, un torneo corto donde se viven cosas que no se viven durante el año. Tenemos muchas ganas de defender el título, poder hacer las cosas bien y, porque no, volver a revalidarlo", dijo el entrenador.

Bromeó sobre el sorteo: "Ya estamos acostumbrados (risas). Si quieres ganar una Copa te tienes que enfrentar a todos los rivales. Pienso que, si te tienes que ver con el Bera Bera, que es el campeón de liga y puede ser el presupuesto más alto y el equipo con más experiencia, mejor pillarlo en el primer partido que en el tercero".

Acerca de quién está mejor, lo tiene claro: "Ellas llegan en un grandísimo momento, han ganado la Liga Guerreras Iberdrola y no han aflojado en los partidos posteriores a haber ganado el título y nosotras es cierto que llevamos dos derrotas, que creo que son un poco ficticias, los resultados no reflejan el juego que se ha realizado. Pero es cierto que a lo mejor nos hemos relajado un poco con esa saturación de eventos, actos, celebrar, y hemos bajado un poco ese nivel de tensión. Pero es una competición muy bonita, con sorpresas, y no va a ser definitorio que uno llegue mejor o peor".

¿Es como una final anticipada? Suso aclaró: "No creo, siempre hay sorpresas en la Copa. Ojalá seamos nosotras las que pasemos y terminemos siendo campeonas, pero aquí están los ocho mejores equipos de España y no va a ser nada fácil para ninguno de los dos pase el que pase".

"Si el equipo defiende bien y la portería acompaña, el ataque fluye mejor y tenemos mucho ganado. Si este equipo ha ganado tres títulos es gracias a la defensa y que luego ha podido salir al contragolpe. Y ante Bera Bera, que siempre aprovecha muy bien los errores del rival, si no defendemos bien o tenemos muchas pérdidas no forzadas no tendremos nada que hacer", sentenció.