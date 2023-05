Suso Gallardo: "Ojalá el miércoles sea el día más bonito del año"

Muy satisfecho Suso Gallardo con la labor del Costa del Sol Málaga, en el día que se empató la final de Liga con Elche, que sea así de apretado deja un retrogusto mejor. "Creo que el equipo ha corregido detalles del jueves, al final este tipo de partidos se deciden por detalles, y en el primero se decantaron de su lado. Hoy creo que hemos sido capaces de dominar mucho más el marcador, de coger rentas aunque no sean demasiado amplias, pero sí que hemos estado por encima siempre; también con Carranque llevándonos en volandas, creo que somos merecedores al menos de llevar la final al último partido", valoraba el técnico del Costa del Sol Málaga, que se queda a tiro de conseguir esa Liga ansiada, el último gran título que falta en las vitrinas. "La idea del equipo en las últimas temporadas es llegar al final compitiendo por títulos y cosas, más no se puede pedir hasta el 31 de mayo. Es un gustazo, siempre lo digo. Este equipo puede ganar, perder, pero siempre da la cara; creo que la estamos dando pese a las bajas que estamos teniendo: de Sole, Gabi, durante el año de Merche, Silvia, Doiro... en fin, creo que el equipo se sobre pone; la gente asume otros roles y se deja la vida, solo pido un día más, que el miércoles vuelva a estar Carranque hasta la bandera y ojalá sea el día más bonito del año".

Un favoritismo este domingo que se supo manejar, todavía por dar el último paso. "La gente dice que es presión, pero para nosotros es un lujo, es verdad que hemos perdido finales en casa, también hemos ganado partidos importantes. Estar con nuestra gente, así de volcados, dónde hay que firmar a principio de temporada que te juegues un título de liga en tu pista, lo haría todo los años aunque la perdiéramos casi siempre. Es un gustazo para nosotros, Carranque está siendo el jugador número ocho, no solo esta temporada, las últimas tres sobre todo. Solo esperamos que el miércoles vuelva a ser un fortín, que nos ayude a conseguir este título que nos falta. Desde el club se está haciendo las cosas muy bien, no solo en el equipo, está claro que las victorias atraen a todo el mundo, además Málaga es una ciudad a la que le gusta ganar y estar en es escaparate, eso nos gusta a todos. El aficionado está valorando lo que está haciendo el club, las campañas para crear masa social, escuela, cantera; creo que se está trabajando muy bien desde los despachos y creo que esto es el fruto de todo esto", explicaba Gallardo, que vaticina un tercer partido apretado. "Ojalá sea un partido donde ganemos de veinte, pero no creo que se dé; han sido partidos decididos por detalles y este creo que será igual, el que sepa mantener mejor su renta. Al final nos conocemos mucho. Ojalá el miércoles podamos estar celebrando el título".