Suso Gallardo: "Tenemos que estar remando contra viento y marea"

El Costa del Sol Málaga no pudo llegar a una nueva final de la Liga Guerreras Iberdrola, pero no pudo en un partido muy igualado que se acabó decidiendo de forma cruel en la prórroga. Tras esto, Suso Gallardo atendió a los medios de comunicación en zona mixta.

El técnico no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el arbitraje sufrido en estas últimas semanas: "No me puedo creer que solamente hayamos tenido siete lanzamientos de siete metros en tres partidos, esa es la realidad, que al final cuando te enfrentas a un equipo de este nivel, con la calidad que tiene y el criterio siempre cuando hay una duda, siempre va para ella, es imposible, es que tengo que estar remando, tenemos que estar remando ante viento y marea, yo creo que a mi equipo no le puedo pedir más, orgullosísimo de la afición que ha estado otra vez de 15, de 15, increíble como ha animado durante los 70 minutos, incluso antes de la entrada, ahora, o sea, chapó, y lo único nada, felicitar a Vera, Vera por el pase, y que ojalá, ojalá, que esto sirva para hacer un hincapié, y que creo que lo que hemos ganado en cinco años, se nos siga manteniendo, que es el respeto, que es lo único que he pedido para mi equipo y para mi club, respeto".

Además, hizo una valoración de la temporada después de este adiós simbólico, ya que todavía hay que luchar por el tercer puesto: "Orgulloso de mi equipo, muy orgulloso de mi equipo, orgulloso del club, orgulloso del equipo, del trabajo, de la afición, de toda la directiva, de todo el equipo, tanto las que estaban en el banquillo, como las que han jugado más, como las que han jugado menos, o sea, yo no le puedo pedir más al grupo, creo que el grupo se ha vaciado hoy, creo que el grupo ha peleado contra todos y contra todos, y hasta el último momento hemos tenido la opción incluso de forzar los 7 metros, ante eso, aplaudirles y quitarnos el sombrero, no se ha ganado un título, bueno, es que para llegar a las finales hay que llegar primero, y vuelvo a repetir, el único club que este año ha conseguido que tanto que estamos buscando la mejor liga del mundo y la mejor liga del mundo, pues el único club que ha hecho que el ranking de la liga española suba dos puestos, ha sido el Costa del Sol Málaga".