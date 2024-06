El increíble viaje de Th3Antonio alcanza por fin el destino soñado: la LEC, Berlín y el mejor League of Legends de Europa

De aprender a jugar con los vídeos de Alexelcapo a ganar todo lo que se podía ganar en España. De hacer sus primeros streams con 13 añitos de la mano de Knekro a consolidarse como una figura esencial en el desarrollo de los esports en nuestro país. De firmar un mítico 18-0 en su debut con Gangplank siendo apenas un chaval a competir contra los mejores de Europa. La historia de Th3Antonio es la de un viaje increíble que tras años de larguísima travesía por fin alcanza su destino soñado: el campeonato de deportes electrónicos que reúne a los mejores equipos y jugadores de League of Legends en Europa, la LEC. Y lo hace con el club de su vida, GIANTX. Una aventura que, lejos de vislumbrar el final, no ha hecho más que comenzar.

La llegada de Th3Antonio a Berlín, sede de la LEC, no sólo es un hito para GIANTX y el propio 'toplaner'; es todo un suceso para los esports patrios y su comunidad. El catalán, prácticamente un malagueño de adopción, se ha consolidado en los últimos años como uno de los jugadores profesionales más laureados de la historia. Cuenta con cuatro trofeos de campeón de España y en varias ocasiones se ha quedado a las puertas de su quinta liga, la que le haría ser en solitario el jugador con más títulos de Superliga. También cuenta con dos Iberian Cup y una Copa, así como diversas condecoraciones de MVP en fases regulares y finales. "He visto a Antonio varias veces escribir este tweet durante mi vida", le contestaba otra leyenda de los deportes electrónicos como es Mixwell al mismo Th3Antonio a una publicación de éste celebrando un pase a una final con GIANTX. Su vitrina está repleta de metal y reconocimientos de todo tipo.

Las palabras de Mixwell dan una idea de la dimensión de Th3Antonio, todo un emblema en los deportes electrónicos cuya evolución ha ido aparejada a la de la propia Superliga de League of Legends y la explosión de los esports como fenómeno en nuestro país. El ejemplo más claro con el que se puede explicar el impacto de Th3Antonio es el tributo que Riot Games, desarrolladora de LoL y Valorant, entre otros videojuegos con millones de usuarios por todo el planeta, le ha dedicado al 'toplaner'. La oficina de Riot en España le ha rendido un homenaje que en 24 horas ha superado el medio millón de reproducciones. "Esta es la historia de un aventurero que nunca dejó de creer y de luchar por un sueño", señala en su pieza como tributo por su desembarco en la LEC. En este vídeo, Riot hace un repaso a todos los logros conseguidos y los obstáculos superados por Th3Antonio para pisar después de tantos años de búsqueda la tierra prometida.

Porque, a pocas horas de su estreno internacional, Antonio Espinosa Bejarano (Badalona, 1999), más conocido como Th3Antonio, lleva compitiendo en esports desde que era un adolescente. Debutó con PAM en Superliga con 16 años y no había cumplido la mayoría de edad cuando aterrizó al club malagueño, entonces conocido como Giants, tras militar en otra organización histórica, Pain Gaming. Desde 2017, Th3Antonio y GIANTX han protagonizado un vínculo de una duración pocas veces vista en los esports. Desde luego, es única en España: hasta que Th3Antonio lo hizo, nunca nadie había renovado de por vida por un equipo de deportes electrónicos. Es el jugador que más ha ganado en GIANTX y su leyenda máxima.

"Me compré una casa en Málaga pensando en que estaría siempre en GIANTX. De hecho, no me veo en otro club que no sea GIANTX. Cuando decidí quedarme para siempre no pensaba en la LEC, pero nunca dejó de ser una ilusión jugarla y jugarla con GIANTX. Cuando surgió la fusión, entonces sí que pensé en que era mi momento y que, si venía la oportunidad, tenía que estar preparado", asegura el 'toplaner'.

La de Th3Antonio también es una historia de amor por los deportes electrónicos y la competición. Paralelamente a su carrera de jugador, se ha labrado otra como streamer de éxito con una comunidad de seguidores (o 'peluquillas') que supera, de largo, los 700.000 componentes. Pero, al contrario que otros ex jugadores que aparcaron o abandonaron su actividad competitiva para dedicarse a la creación de contenido, Th3Antonio siempre priorizó los esports y ser jugador profesional. "Hubo un momento, hace ya muchos años, que me planteé lo de hacer vídeos, directos y dedicarme solamente al contenido. Tengo claro que a día de hoy tendría otra vida y tendría, seguro, muchísimo más dinero. No sé si una vida peor o mejor, pero sí diferente. Pero la verdad es que no le veía sentido. No me veo jugando al LoL si no es para competir. Para mí, el League of Legends es competición y, si juego, es para mejorar y estar en forma para poder jugar contra los mejores. Es lo que me gusta a mí y por eso sigo", declara.

Su ambición siempre ha sido la LEC, incluso en momentos de mayores dudas, cuando algunos de sus compañeros daban el salto a la competición que todos ansían y él no terminaba de despegar para quedarse un año más en España. "Yo voy a trabajar para estar muchos años en LEC y jugar un Mundial. Ojalá llegue ese momento. Es lo que voy a intentar. Siempre dije que me retiraré cuando note que no soy un buen jugador para estar en lo más alto o no puedo ganar lo que estoy jugando en ese momento. Seguiré jugando mientras yo vea que doy el nivel", afirma.

La Superliga, su patio de recreo gracias a sus cuatro títulos, le ha impulsado a la LEC y sólo tiene palabras de agradecimientos para la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) que la organiza: "Pues son nueve años, ¡no media vida pero casi! La LVP ha sido mi puente para crecer, es donde la gente me ha visto. En la Superliga he madurado muchísimo como jugador y persona, así que estoy muy agradecido a toda la gente que lo hacen posible, a toda la gente que la lleva y a GIANTX y a todos los clubes que me han dado la oportunidad de jugar".

Arranca la aventura de Th3Antonio en Berlín, en donde hace equipo con Juhan (jungla), Jackies (midlaner), Patrik (ADCarry) e Ignar (support). Primera misión contra Team Heretics este sábado a partir de las 17:00 en el encuentro inaugural de la liga europea. Una LEC con evidente sabor ibérico: tres clubes con orígenes españoles como GIANTX, MAD Lions KOI y Heretics disputan un campeonato que cuenta con ocho representantes nacionales, ya que Th3Antonio se suma a Myrwn, ElYoya, Álvaro, Supa, Razork, Oscarinín y Flakked. Sólo Corea del Sur, con nueve, supera a España como país que aporta más jugadores. La cifra aumentaría, además, si se contaran los entrenadores y asistentes que forman parte de los cuerpos técnicos.

Antonio no estará solo: medio centenar de seguidores se ha desplazado a Berlín para acompañarlo en el arranque de esta etapa. Los partidos podrán seguirse 'on line' en el canal oficial de la LVP y en el de GIANTX. También de forma presencial en Málaga en el Home of GIANTX, el hogar de los gigantes en la Costa del Sol. Las puertas se abrirán este sábado para la reanudación de la LEC y seguir las andanzas de un Th3Antonio que inicia un nuevo camino más apasionante que nunca por el continente. El increíble viaje de Th3Antonio continúa.