Triatlón: Alberto González, 17º en las Series Mundiales de Yokohama y sigue apuntando a París

El estadounidense Morgan Pearson ganó el oro en la primera prueba del Campeonato Mundial de Triatlón disputada en Yokohama (Japón) tras imponerse, con un tiempo de 1:42:05, a los australianos Matthew Hauser y Luke William, en una jornada en la que Antonio Serrat Seoane terminó en la undécima posición y se aseguró una plaza para los Juegos Olímpicos de París. Anduvo cerca el malagueño Alberto González, que acabó 17º. Este lunes se actualizará el ranking de clasificación olímpico. Marchaba 29 y España debía tener tres representantes entre los 30 primeros poder ir con tres representantes. González saldrá en ese corte antes de la prueba definitiva, que será el próximo 25 de mayo en Cagliari (Italia), en la siguiente prueba de las Series Mundiales y tras la cual se cierra la clasificación.

González hizo una prueba de natación excelente, facturando en el Top 15 lo que le permitió realizar la transición y estar en el grupo de cabeza en el ciclismo. La prueba, disputada en distancia olímpica (1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 de carrera a pie), se endureció y en el tramo de atletismo se acabó definiendo. Es el mejor resultado de Alberto González en una prueba de las Series Mundiales.Pearson sumó los primeros puntos de una temporada que no pudo comenzar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) el pasado 8 de marzo. La prueba, cancelada por unas severas condiciones meteorológicas adversas, finalmente no se disputó y fue en Yokohama donde el Campeonato Mundial de Triatlon tuvo su pistoletazo de salida.El triatleta estadounidense consiguió subir a lo más alto del cajón gracias a la carrera a pie. En ella, demostró su velocidad y superó en los últimos metros a Luke William después de un segmento accidentado con la bicicleta en el que hubo múltiples intentos de fuga y una caída que dejó fuera de la competición al sudafricano Henri Schoeman y al canadiense Tyler Mislawchuk.La buena noticia para la delegación española la protagonizó Antonio Serrat, que cumplió con las exigencias mínimas de terminar entre los doce primeros clasificados para asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de París.El resto de los españoles no consiguieron terminar la prueba entre los doce mejores, pero lograron buenas posiciones. Además del citado Alberto González en el decimoséptimo; Sergio Baxter, vigésimo primero; David Castro, vigésimo octavo; y Roberto Sánchez Mantecón, ocupó la posición número 44.