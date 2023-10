El Trops Málaga vuelve a enredarse en Los Olivos (20-22)

El Trops Málaga cosechó este domingo su segunda derrota en la liga, ambas en casa. El conjunto malagueño perdió por 20-22 frente al Valinox Novás, que llegó a Málaga en clara dinámica positiva, tras ganar sus dos últimos encuentros, en liga, ante Zamora, y en la Copa del Rey, contra al Fertiberia Puerto Sagunto. Estos resultados, unido a que hasta dos envites terminó perdiendo por la mínima, puso en alerta al equipo de la Costa del Sol, que, de inicio, salió a la pista dispuesto a no dar concesiones al adversario, aunque poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo.

El choque arrancó igualado, pero, a medida que avanzaban los minutos, los locales iban cogiendo el tono y, en el 10:12 vencían 6-3. El Valinox Novás intentó reducir la distancia, si bien el Trops, con una buena actuación del pivote Javi García y la efectividad de Igor Karlov en los lanzamientos, hacía imposible de momento la remontada.

Recién traspasado el ecuador del primer tiempo, la renta de los malagueños seguía siendo de tres (8-5). En ese momento, salió al parqué del pabellón del colegio Los Olivos el lateral brasileño Henrique Petter, fichado este verano por el club malacitano, procedente del Recoletas Valladolid de la Asobal, quien debutaba esta temporada en la liga, después de unos meses de recuperación, tras la lesión del menisco interno sobrevenido durante la pretemporada. Sin embargo, cuando parecía que el Trops se despegaría del marcador, ya que hasta ahora estaba controlando la situación, llegaron los mejores minutos del conjunto gallego, que se beneficiaba de la precipitación de los jugadores malacitanos en ataque. Y es que los pupilos de Quino Soler se estaban mostrando faltos de ideas en campo contrario, lo que fue bien aprovechado por el Novás para ponerse a uno (8-7) en el 17.58.

Llegado a este punto, la escuadra malagueña sufría, mientras que su rival se crecía para igualar la contienda. Y aunque a falta de dos minutos para el final del primer acto seguía sucumbiendo de uno (10-9), el Trops Málaga se marchó al vestuario ampliando, al fin, su renta (11-9), gracias al gol de Petter, tras deshacerse de la marca de Trifkoviv, cuando rentaban solo 21 segundos para que sonara la bocina.

El segundo periodo comenzó como terminó el primero; es decir, con un Trops gris, romo en ataque, y con un Valinox Novás que ya empezaba a creérselo. Viendo las posibilidades, los gallegos metieron una marcha más. El juego rápido era su mejor aliado y prueba de ello es que consiguieron poner tablas en el marcador (13-13) en el 07:24. El esfuerzo de los visitantes y la pizarra le estaban dando sus frutos, mientras que los malagueños no lograban salir del bache. Los errores en la faceta ofensiva se sucedían. En cambio, el público no cesaba de animar a los suyos al grito de “Málaga, Málaga”, pero los costasoleños estaban noqueados. No había reacción, ni ritmo y continuaban las precipitaciones y los nervios. Así las cosas, tal y como estaban sucediéndose los acontecimientos, el momento crítico llegó en el 10:26, ya que, por primera vez en el partido, el Novás se ponía por delante en el marcador (14-15). Y a falta de doce minutos y medio para el final, el electrónico indicaba 15-17. En ese instante saltaron todas las alarmas. El técnico malagueño Quino Soler solicitó tiempo muerto para pedir a sus jugadores concentración. “Si nos tienen que ganar, por miedo, no”, gripaba Soler a sus pupilos. Pero las instrucciones fueron en balde, dado que el Trops no tenía su partido y al final terminó sucumbiendo por un justo 20-22.

Así pues, dos puntos que se esfumaron a Galicia y el Trops, que vuelve a tropezar en su feudo – también terminó perdiendo de uno (27-28) frente al Guadalajara, baja a la quinta posición y se pone a cuatro puntos de los dos primeros clasificados, el Caserío Ciudad Real y el Guadalajara.

La siguiente cita para los malagueños será el próximo domingo, a las 12.00 horas, en el Municipal El Plantío, ante el San Pablo Burgos.

FICHA TÉCNICA

20. Trops Málaga: Villarreal (p.), Arca (1), Melgar (1), Karlov (8), Consuegra, Alberto Castro (1), Javi García (3) –siete inicial–, Cabrera (1), Soler (1), Villamarín (p.), Luis Castro, Petter (2), Manu Díaz (2), Paya, Soriano y Diego Pérez.

22. Valinox Novás: Javi Díaz (p.), Leiras, Trifkoviv (2), Pablo Castro (1), Santomé, Paulo Da Costa (2), Iglesias(5) –siete inicial–, Flores, Diego (1), Hermida (1), Fernández (1), Martínez (1), Gil 81) y Teixidor (7).

Parciales: 3-3, 5-3, 7-5, 9-7, 9-7, 11-9 (primera parte), 13-11, 14-14, 15-15, 17-18, 19-20, 20-22 (final).

Árbitros: Manuel Mohedano Fernández y Vicente Peris Orts, de las federaciones territoriales de Castilla La Mancha y Valencia. Del Trops, excluyeron a Karlov. Del Novás, excluyeron a Santomé, Hermida (2).

Incidencias: Partido de la quinta jornada en la División de Honor Plata, disputado en el pabellón del colegio Los Olivos antes unos 500 espectadores.