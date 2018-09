Turín se indigna con la expulsión

La expulsión de Cristiano Ronaldo en su debut en la Liga de Campeones con la Juventus de Turín desató una ola de críticas entre medios, aficionados y futbolistas del club italiano.

"Una expulsión escandalosa", consideró el diario deportivo Tuttosport de Turín después de que el astro portugués viera la tarjeta roja directa cuando apenas se habían disputado 29 minutos del partido ante el Valencia en Mestalla.

La Gazzetta dello Sport habló de una expulsión "absurda" y recordó otros fallos polémicos del juez alemán Felix Brych, como cuando enseñó la roja al colombiano Juan Guillermo Cuadrado en la final que la Juventus perdió por 4-1 ante el Real Madrid en 2017.

El astro portugués, que debutaba con la Juventus en la Champions, fue expulsado después de una presunta agresión al jugador del Valencia Jeison Murillo. Las imágenes de televisión, sin embargo, mostraron que el portugués apenas dio una leve palmada en la cabeza al colombiano.

Cristiano, indignado, dejó el campo entre lágrimas y sin poder comprender la medida dispuesta por Brych, que tomó la decisión a instancias de su asistente Marco Fritz. El juez interpretó que el portugués le había tirado del cabello a Murillo.

"La locura de Brych: una roja vergonzosa", consideró el ex árbitro italiano Graziano Cesari en una columna que escribió para el diario Tuttosport.

También en Alemania cuestionaron el trabajo del juez de 43 años. Brych tampoco había tenido una buena actuación en el Mundial de Rusia, donde apenas pudo arbitrar un encuentro.

"Ronaldo da una palmada en la cabeza a Murillo, lo cual lógicamente no debe suceder. Pero no hay ninguna intensidad en el gesto y tampoco le tira del cabello como indicó Fritz", escribió el ex árbitro germano Babak Rafati en el portal Sportbuzzer.

"Si Brych hubiera visto la escena, estoy seguro de que sólo habría sido tarjeta amarilla", apuntó el ex árbitro alemán sobre la primera expulsión de Cristiano Ronaldo en 154 partidos en la Liga de Campeones.

Pese a la salida prematura de Cristiano, la Juventus logró vencer 0-2 en el estadio del Valencia. El problema, sin embargo, es que el club italiano podría perder al portugués por varios partidos más de la fase de grupos.

Una roja directa no suele conllevar menos de dos encuentros de sanción, con lo que Cristiano se perderá el próximo duelo ante el Young Boys de Suiza y posiblemente también el emotivo reecuentro con el Manchester United, el club en el que jugó entre 2003 y 2009, en Old Trafford.

"La expulsión de Cristiano es uno de los ejemplos que demuestran la importancia del VAR", consideró el técnico Massimiliano Allegri, cuestionando así la llamativa ausencia del videoarbitraje en la Champions.

Los compañeros de Cristiano salieron a respaldar al portugués, que desde su llegada a la Juventus proveniente del Real Madrid aún no ha podido pisar fuerte en el club turinés más allá de los dos primeros goles anotados el fin de semana pasado ante el Sassuolo.

"Cristiano está decepcionado, al igual que todos. Estaba desesperado por jugar un gran partido y ayudar al equipo", apuntó el delantero Federico Bernardeschi, una de las grandes referencias juventinas.

Pero la persona más furiosa con la expulsión de Cristiano, más allá del propio jugador, fue posiblemente su hermana Katia Aveiro. "Qué vergüenza para el fútbol. Habrá justicia", escribió en Instagram. "Quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso", añadió.