UMA Antequera-Jaén Paraíso Interior: Momento idóneo para resucitar (18:00)

La Semana Santa de Antequera, en este año 2023, tiene una modificación en su itinerario al contar con una parada este sábado 8 de abril, a las 18:00 horas, en el Pabellón Fernando Argüelles con el derbi andaluz entre el BeSoccer CD UMA Antequera y Jaén Paraíso Interior FS. Una cita especial e idónea para resucitar con tres puntos muy necesarios tras tres derrotas consecutivas y no ganar desde el pasado 18 de febrero en la cancha de Manzanares. La clasificación está muy apretada y quedan cada vez menos partidos para asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por muy difícil que resulte frenar la buena marcha del actual campeón de la Copa de España, la formación de José Antonio Borrego "Tete" tiene que explotar su mezcla de juventud y experiencia para vencer en su fortín y otorgarle a sus seguidores esa alegría que se resiste en la segunda vuelta.

Jaén Paraíso Interior está completando un campeonato liguero sensacional al ubicarse, desde el principio, entre los mejores tal y como dicta la clasificación una vez completados un total de 26 encuentros. El plantel amarillo ocupa la tercera posición con 48 puntos, 14 triunfos, 6 empates y 4 derrotas. Después del éxito conseguido en Granada con la Copa de España y no poder avanzar de cuartos de final en la Copa del Rey al caer frente al Barça (7-2), que luego fue el vencedor en Antequera, su calendario en Liga no fue nada fácil. Perdió de forma muy ajustada en Murcia (4-3), superó con claridad a Valdepeñas (3-0) y firmó dos empates; uno a domicilio con Noia (3-3) y otro en casa con el cuadro azulgrana (2-2). Daniel Rodríguez dispone de un elenco de jugadores ultra competitivos que nunca bajan la guardia y que oponen bastante resistencia como quedó también reflejado en el duelo regional del Olivo Arena. Aguantó el empuje de los guerreros universitarios y, al final, cerró con éxito el choque (3-1).

Una vez terminó el envite en Santa Coloma (4-1), con un marcador que no era el esperado, Tete pudo completar dos semanas de intenso trabajo con sus pupilos para impregnarlos de la actitud, ambición y responsabilidad que necesitan exhibir sobre el 40x20 durante el tramo más decisivo de la campaña 2022/2023. "Con muchas ganas de que llegue el partido del sábado, porque el equipo lleva dos semanas trabajando con el único objetivo de jugar en casa un derbi andaluz con la afición y ante un gran rival que está haciendo una temporada espectacular. Jaén es el actual campeón de la Copa de España. Sabemos que quedan seis jornadas y, cada vez, la cosa se aprieta más porque hemos dejado de sacar puntos en los últimos tres encuentros. Queremos volver a brindarle una victoria a nuestra gente", concretó el entrenador.

No hay tiempo para analizar en profundidad el calendario y marcar donde es más factible puntuar, ya que la escuadra antequerana debe centrar todos sus esfuerzos en creer en su filosofía de juego y luchar e ir a por cada compromiso con la convicción de sacarlo adelante a partir de una sólida defensa, un ataque vertical y preciso y sin cometer errores ni ofrecer concesiones al oponente. La importancia del derbi con Jaén es mayúscula para continuar fuera de la zona de peligro. "Ya no podemos pensar en equipos ni en partidos. El sábado tenemos una final y somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Hay que dar ese plus que necesitamos para cumplir el objetivo. Es cierto que contamos con un pequeño colchón que es de cuatro puntos, pero si no reaccionamos ya, lo vamos a pasar muy mal para cumplir lo que es nuestra principal meta que es la permanencia. Está costando cada vez más trabajo alcanzarla", destacó Tete.

El buen hacer de la formación verde a lo largo de este curso le permite, en este momento crucial, disponer de una renta de cuatro y cinco puntos con los dos conjuntos que ocupan los puestos de descenso, aunque debe dar un nuevo golpe sobre la mesa, como aquel que dio en Manzanares, y lograr una victoria que le impulse a pisar el acelerador hacia la permanencia para que, por primera vez, no tenga un cruel desenlace y pueda seguir agarrada con fuerza a la élite del fútbol sala nacional como bien señaló el técnico: "Al final somos varios los equipos que tienen mucho que jugarse. Desde el noveno hacia abajo. Nada está garantizado y no se puede relajar nadie. Si queremos cumplir el objetivo, tenemos que dar un plus que pasa por intentar ganar el sábado a Jaén. Salvar la categoría es muy difícil y tenemos que intentar puntuar lo antes posible y si puede ser en esta jornada, mucho mejor".