El UMA Antequera venció con claridad a la selección de Vietnam por 3-1 en un partido que vieron cerca de 2.000 estudiantes en el Pabellón Fernando Argüelles, gracias al proyecto "Educar en Valores", una iniciativa en la que los jugadores fueron visitando a los escolares de diferentes colegios durante los últimos meses, para explicarles los valores que aprenden a través del deporte y la posibilidad de compaginar la competición de élite, en este caso la Liga Nacional de Fútbol Sala, con los estudios universitarios en la UMA.

El encuentro contra Vietnam sirvió como cierre de este proyecto, al ofrecer a estos chicos la posibilidad de ver en acción a esos deportistas que pasaron por sus aulas y verlos jugar bajo la bandera de la deportividad, compañerismo, esfuerzo, sacrificio y superación. Al comienzo y, en especial al final del choque, todos los miembros de la plantilla verde compartieron minutos con todos los asistentes haciéndose fotos, firmando autógrafos y regalando algunas camisetas.

Moli se mostró muy contento con la iniciativa: "Fue reconfortante venir al Argüelles y ver esta marea humana chillando y gritando a favor y animando a los dos equipos. Fue una maravilla. Firmo ahora mismo para jugar siempre con esta afición, con estos niños. Hoy lo de menos es el resultado. Lo importante fue el ambiente y jugar con una selección absoluta que apunta buenas maneras y jugará el Mundial".

"Hablar de deporte y fútbol sala es hablar de valores. Unos valores que transmitimos, sobre todo, al final del partido. Los jugadores se acercaron a los niños para hacerse fotos, firmarles autógrafos y abrazarles. Me quedo sin palabras. Ver el Pabellón lleno hoy de chicos con sus profesores es algo que se ve pocas veces, lo disfrutamos y deberíamos apostar más por esto, porque lo que queríamos demostrar es que con el deporte también se enseñan valores. Vietnam también se ofreció para atender a los niños. Una experiencia única que no se me va a olvidar”, sentenció el técnico.

En cuanto al encuentro, los vietnamitas se encontraban preparando el Mundial e iniciaron con un ritmo altísimo de juego e incluso se pusieron por delante en el marcador. La reacción local se produjo en la segunda parte con los goles de Fali, Nando y Álex Fuentes.