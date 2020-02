El UMA Antequera, a por la victoria en Argüelles (17:00)

El UMA Antequera jugará esta tarde en el Pabellón Fernando Arguelles a las 17.00 horas, ante Unión África Ceutí, los malagueños que tuvieron un inicio de año complicado tienen como objetivo dejar definitivamente atrás la sensación de tristeza y desánimo que había generado la racha negativa de acumular cinco choques sin lograr los tres puntos.

El oponente del vigésimo duelo del campeonato llega a tierras antequeranas inmerso en una pugna por no caer en la zona peligrosa de la clasificación. Superó a domicilio al Sotfware DELSOL Mengíbar (3-4) y no falló en el Pabellón Guillermo Molina Ríos ante Rivas Futsal (7-3). Dos buenos marcadores que permitieron a los de Santi Valladares colocarse con 20 puntos, uno menos que Bisontes Castellón y uno por encima tanto de Santiago Futsal como del Barça B. Este último es el que marca la primera posición de las tres que conforman el descenso. Las incorporaciones en el mercado de invierno de Dani Cabezón, Everton, Juanfran y Chitomejoraron a una escuadra que superó el plantel verde con claridad (0-5) en el precedente del primer tramo de la temporada.

El técnico del UMA Antequera, Manuel Luiggi Carrasco "Moli", habló en la previa del partido y señaló el peligro de las nuevas incorporaciones de sus rivales: "Los fichajes que ha hecho son jugadores importantes en Segunda División y era lo que también le faltaba a Ceuta. El hecho de haber ganado nos debe ayudar a no salir como lo hicimos el otro día que en nueve minutos ya perdíamos 3-0. No es fácil remontar un resultado así en fútbol sala. Espero que el equipo empiece más concentrado, que tenga mucha responsabilidad. No se puede jugar con la suerte. No siempre está a tu favor y, desde el principio, tenemos que salir a muerte".

También aprovechó para valorar positivamente la victoria en la jornada pasada: "Eran ya cinco semanas sin ganar y tener el primer triunfo ante el filial de ElPozo, fue muy importante y una motivación especial para entrenar con más alegría y confianza que debemos tener para el próximo partido. Sabemos que el rival viene de vencer dos encuentros consecutivos y necesita puntos para alejarse de la zona baja. Nosotros, al mismo tiempo, necesitamos esos puntos para seguir metidos en lo que es nuestro objetivo que es el play-off".

El preparador finalizó mandando un mensaje a la afición: "Ya hace tiempo que no ganamos y no le ofrecemos una victoria a nuestra afición, lo vamos a intentar por todos los medios. Sabemos que no nos lo van a poner fácil. Este equipo tiene un gran entrenador y buenos jugadores con una respuesta tremenda. No va a ser un partido similar al de la primera vuelta. Va a ser muy diferente al llegar este conjunto con la moral muy alta y cuatro refuerzos muy importantes. Tenemos que hacer nuestro trabajo, continuar compitiendo como lo hicimos la semana pasada y tener la confianza de que hemos ganado y que sabemos ganar”.