El próximo sábado 25 de enero, a las 17.00 horas, se presentará una nueva oportunidad para el UMA Antequera, que no conoce la victoria desde que comenzó el año. Los de Manuel Luiggi Carrasco se medirán al Ciudad de Móstoles, que pisa terreno antequerano inmerso en una línea ascendente de rendimiento.

A pesar de su condición de recién ascendido desde Segunda División B, sus resultados demuestran una rápida adaptación a la competición y un nivel muy alto en cada una de sus citas. Domina diferentes sistemas de juego (de cuatro o con pívot) y sus jugadores se encuentran en un momento óptimo de confianza para presentar batalla a cualquier adversario. En la clasificación ocupan el puesto 5º y están en zona de play-off con 30 puntos. Además, en la ida fueron capaces de sobreponerse a una ventaja del conjunto malagueño y dejar el marcador final en igualdad de goles (2-2).

Manuel Luiggi Carrasco avisó de la importancia de ganar el próximo sábado: "No nos vale otra cosa que la victoria. Tenemos ganas de que llegue el sábado para ver si resurgimos de esta racha negativa, porque nos hace falta sumar puntos. Llevamos cuatro semanas sin ganar y no podemos seguir así. Los jugadores trabajan bien, están mentalizados y tienen ganas e ilusión, pero ahora no nos entra el balón y es el hándicap negativo que tenemos”.

"Nuestro rival de esta semana es uno de los mejores equipos jugando de cuatro y te obligan a colocarte en línea para buscarte la espalda, además de tocar muy bien el balón y disponer de buenos finalizadores. Un conjunto que cuando tenga el balón, tendremos que estar muy concentrados, porque te la puede hacer en cualquier momento”, señaló Moli en cuanto a su rival.

Para terminar el entrenador le quitó presión a sus jugadores: " Nosotros generamos ocasiones en cada partido y no las estamos definiendo. Dos partidos sin conseguir un solo gol y hay que analizarlo. No hay que presionar a los chicos. Están jugando bien y solo queda que entre la pelotita. En los encuentros de la primera vuelta había veces que no merecíamos el gol y entraba tras tocar en el palo o en un jugador. Teníamos todo a favor y ahora se ha vuelto en contra. Hay que hacer las cosas mejor y trabajar también para recibir los menos tantos posibles".