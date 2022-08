María De Valdés: "Pensar en el oro son palabras mayores, ojalá pueda ser y lo lucharé"

Se maquilla un poco, aunque en breve se le irá, se coloca los auriculares y pulsa el play para escuchar su canción antes de competir, ahora se pone el gorro y las gafas a su manera y por último reza. Ya está todo listo, ese es un pequeño avance de la preparación que realiza María de Valdés antes de saltar al agua a competir. "Soy bastante supersticiosa, tengo muchas manías", explicó la fuengiroleña, concentrada en Roma, también añadió que además de las comentadas hay "mil cosas más".

Un supuesto, María de Valdés gana, suena el himno español en Roma y la joven de 24 años se proclama campeona de Europa con España: "Eso son palabras mayores, ojalá pueda ser y lo lucharé", aunque conoce la dificultad del reto propuesto: "No es nada fácil, me gusta ir paso a paso y no me gusta pensar más allá". Eso sí, avisó a sus rivales: "Voy hacerlo lo mejor que pueda y hasta donde llegue".

De todas formas, soñar es gratis y la nadadora de Fuengirola explicó de quién se acordaría encima del podio, con una metal en su cuello: "En el caso de ser así, sería de toda la gente que estuvo y está en mis peores momentos: entrenador, familia, psicóloga, fisios, amigos...", ella misma admitió que es una lista "larga, porque todos ellos forman parte de mi camino y sin ellos no estaría aquí".

A pesar de su juventud, la malagueña es una habitual con el combinado español, algo que para ella es "muy motivante", aunque avisó de que no hay individualidades: "Al final todos somos un equipo y todos vamos en el mismo sentido. Así que todos luchamos para dejar siempre a España en lo más alto". De Valdés debería competir este jueves, aunque no será así debido a la climatología, por lo que debutará en el Campeonato de Europa absoluto de aguas abiertas de Roma el viernes, si el oleaje lo permite: "Está previsto que el mar esté bastante revuelto, mucho oleaje, muchas corrientes...".

La nadadora del Club de Natación Liceo reconoció que no son sus condiciones preferidas: "Personalmente no me siento a gusto nadando en zonas así, por el tema de mi hombro no me beneficia, pero esto es aguas abiertas y tienes que saber adaptarte a lo que te toque". Eso no quiere decir que se vaya a empequeñecer, todo lo contrario: "Saldré con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre". De hecho, admitió que no suele "temer a nadie, me tiro al agua a hacerlo mejor que pueda y a dar mi 100%". Aunque tiene claro que habrá rivales duros: "Hay rivales muy buenas como Italia, Francia, Holanda... Es un europeo y hay mucho nivel".

Esta sirena de Fuengirola comenzó desde muy pequeña en el agua, con apenas tres años, competirá en este europeo en tres pruebas diferentes: 10 kilómetros, 5 kilómetros y el relevo 5 kilómetros mixto. "Vengo con muchas ganas de afrontar las pruebas y de hacerlo lo mejor posible", explicó la nadadora, quién realizó su propia porra: "El objetivo es hacer un top seis, estar arriba con las mejores codo a codo y luchar hasta el final". La representante española deberá afrontar tres pruebas casi seguidas, así analiza la situación: "Hombre, a estas alturas de temporada suele costar un poco más, pero vas pensando que después de todo el trabajo que hay detrás... Eso es lo que te motiva para seguir a tope hasta el último metro".

De Valdés explicó su propia experiencia con el tándem que supone el apartado mental y físico en estas pruebas: "Siempre digo que tienes que estar bien tanto física como mental, si falla alguna tu cuerpo va detrás. Por lo tanto tienes que tenerlo muy bien estructurado y trabajado. En mi caso trabajo la parte mental con mi psicóloga, que es la que me ayuda siempre que lo necesito, y eso cuando estás a un alto nivel lo notas y es muy importante". La coruñesa de adopción se sincera, no existe miedo a hablar de la salud mental: "A este nivel rara vez verás algún deportista sin ayuda psicológica. Es algo normal, al final forma parte de tu preparación y de tu camino. Igual que cuando te lesionas de cualquier parte del cuerpo está el fisio, pues con la parte mental igual".

Una oportunidad lejos de casa

"Ahora estoy muy bien, muy contenta en Coruña y muy feliz. He conocido a gente increíble y he madurado mucho, ha sido y es una experiencia que no cambiaría nunca", resumió la nadadora del Club de Natación Liceo sobre su llegada a tierras gallegas. Además, analizó su marcha de Málaga: "Yo me fui porque me dieron la oportunidad de vivir una experiencia nueva y no quise perderla". Aunque De Valdés no se arrepiente de haberse subido a ese tren, sí reconoció que echa de menos algo: "Es verdad que desde que me fuí noté mucho el tema de las becas a los deportistas, pero bueno cada sitio es diferente".

Eso sí, Málaga es mucha Málaga y la nadadora tiene claro de dónde viene: "Vivo en La Coruña pero nunca me olvido de dónde vengo, estoy muy orgullosa de Málaga y, en concreto, de Fuengirola. Al final es la ciudad donde crecí y agradecida de que el Ayuntamiento me ayude y me apoye esté donde esté. Eso al final se agradece, el sentirte querido de donde vienes".

Paso por Granada para entrenar

María de Valdés preparó el campeonato cerca de su ciudad natal, en Sierra Nevada. Ella misma explicó por qué escogió esta localización: "Entrenar en altura es un beneficio prácticamente para todo deportista y sacas cosas muy buenas que entrenando al nivel del mar no puedes. Así que cuando son campeonatos específicos e importantes solemos subir a Sierra Nevada".

Aunque entrenó en piscina y competirá en el mar, la fuengiroleña no se decide por ninguna: "Es algo que nunca supe contestar, porque ambas disciplinas me gustan y quiero seguir haciendo las dos". Eso sí, dejó claro que si el agua está congelada el día de la prueba se debe saltar igualmente: "Se sobrelleva bien, ya estamos acostumbrados a nadar en aguas frías o calientes. Cada competición es un mundo. Tienes que tener la cabeza fría para poder adaptarte en cualquier momento de la competición".

Mensaje para los jóvenes

La nadadora de Fuengirola cuenta a sus espaldas con algún que otro campeonato a pesar de sus 24 años, sigue aprendiendo. Sin embargo, comienza a ser una referente para los jóvenes que están empezando. Ella admite que lleva "muy bien" eso de ganar competiciones: "Feliz y muy contenta, siempre que puedo me gusta aconsejar o ayudar a la gente que me pregunta". Por eso, se despidió con un mensaje de apoyo para sus seguidores y amantes del deporte: "Que disfrute de lo que está haciendo y que luche por sus sueños, porque al final el trabajo está ahí y tarde o temprano saldrá".

Ahora le toca descansar y concentrarse para buscar meterse en ese top seis de cada una de las tres pruebas, donde sería posible empezar a ilusionarse y, ya sí, soñar por colgarse un metal. Si se puede elegir que sea un oro, aunque como ella comentó será difícil. Toca esperar para ver si suena el himno español con María de Valdés encima del cubilete número uno del podio.