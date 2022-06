El Vélez CF ya tiene nuevo entrenador: el malagueño Álex Ortiz

El Vélez FC anunció quién será su entrenador para esta segunda temporada en Segunda RFEF. El malagueño Álex Ortiz es el elegido para afrontar esta temporada 22/23 del cuadro de la Axarquía. El malacitano, con experiencia en equipos de primer nivel como el Lugo o Málaga, así como conjuntos de la provincia como San Pedro y Alhaurín de la Torre, toma las riendas del proyecto del presidente sueco Jesper Norberg.

"Vengo a crecer junto al club, a ayudar en el desarrollo de los jugadores tanto a nivel individual como colectivo y esperemos que la ambición que nosotros tenemos se vea reflejada también en el terreno de juego", decía Álex Ortiz en sus primeras palabras como entrenador veleño: "El proyecto que más me atrajo y con el que me sentía más identificado era aquí en Vélez, donde se daban todas las condiciones que buscaba".

Sobre sus pretensiones de juego, el malagueño apunta que "me gusta ser protagonista tanto con balón como sin él, llevando siempre la iniciativa" y explica: "Ser un equipo que se adapte a los diferentes contextos, pero con una idea de juego: tener el balón, atacar continuamente e ir arriba a recuperar el balón y poner en aprietos a los rivales. Va a haber mucho trabajo, dedicación e ilusión. Creo que esos van a ser los tres pilares fundamentales en los que nos vamos a asentar. Luego la pelota entrará o no entrará, pero lo que no puede faltar es esa dedicación día a día por intentar conseguir los mejores resultados".