Virginia Fernández blinda la portería del Rincón Fertilidad

Sigue confeccionando un equipo tremendamente ilusionante el Rincón Fertilidad. El club malagueño ha cerrado un fichaje que forma parte de su ADN. Virginia Fernández volverá a defender la portería en la que sería su tercera etapa formando parte de la plantilla. Una vuelta especial para todas las partes ya que, como bien define la portera, este club es para ella su casa y su gente parte de su familia. Junto a la llegada de Merche Castellanos, Suso Gallardo tendrá a sus órdenes un dueto que ya coincidió en las categorías inferiores de la selección española.

Virginia Fernández se marchó del club malagueño hace dos temporadas y media para afrontar la aventura de jugar en el extranjero, concretamente en el Dijon francés, donde culminó la temporada 2017/2018. Las dos siguientes años ha jugado en Suecia, en el Boden, teniendo un gran papel que le hizo ser muy valorada en el equipo. Pero las ganas por ambas partes de su retorno a casa pesaron lo suficiente como para que la malagueña vuelva a defender los colores del Rincón Fertilidad Málaga en el curso 2020/2021.

Virginia Fernández: “Tengo muchas ganas de compartir portería con Merche Castellanos”

La portera muestra una gran alegría al confirmarse su contratación: “Desde que me puse en contacto con Suso y Pepa me hizo mucha ilusión el que quisieran contar conmigo para el nuevo proyecto. Valorando algunas cosas que tenía pendiente valoré el volver a casa y estoy muy contenta”.

Sobre los motivos que le llevan a decidirse a volver, Virginia admite que pesó tanto lo deportivo como lo sentimental. “Me gusta el proyecto que el Rincón Fertilidad Málaga tiene para el próximo año. Y también porque sé que aquí el equipo siempre quiere dar pasos hacia adelante, que siempre me motiva para venir. Pero es que es mi casa y quiero aportar mi granito de arena al club. Es especial porque siempre he lo considerado como mi casa, mi club, y hay gente ahí dentro que considero amigos y parte de mi familia. Es un sentimiento especial porque es una mezcla de todo, también me tiran los objetivos deportivos. No sé ni cómo explicar los sentimientos”, admite la malagueña.

Muy satisfecha con la plantilla que ha conformado el Rincón Fertilidad Málaga para la temporada 2020/2021, muestra especial ilusión por volver a coincidir bajo palos con una amiga como Merche Castellanos: “Me gustan bastante los fichajes, van a dar un aporte al equipo muy fuerte, tanto a nivel de portería como del resto de jugadoras. Creo que podemos sorprender con el equipo que se está proponiendo para la próxima temporada. Tengo muchas ganas de compartir portería con Merche, nos conocemos de hace muchos años, coincidimos en la selección júnior. Es una chica muy curranta, de la que yo puedo aprender mucho y, quién sabe, a lo mejor ella de mí. Lo importante es luchar juntas, hacer equipo desde la portería. Estoy muy contenta de que venga al equipo”.

Por último, Virginia Fernández quiso mandar un mensaje a la afición. “Quiero decirles que se ilusionen, que es cierto que estamos ahora en una época que ninguno nos hubiésemos imaginados. Pero les pido que vuelvan con la misma ilusión que ofrece el Rincón Fertilidad Málaga al balonmano femenino, que apuesten por nosotros y nos den la oportunidad, porque creo que podemos sorprender”, concluye.

Suso Gallardo: “Con Virginia aumenta el gen malagueño del equipo”

El entrenador Suso Gallardo se muestra muy satisfecho con el retorno de la portera malagueña: “La vuelta de Virginia es muy positiva para el club, que una jugadora de su categoría y que ha sido parte importante de nuestra historia vuelva a casa habla muy bien del proyecto y de las intenciones que tenemos. Más allá de todas las cualidades que tiene para la portería, su velocidad, reflejos..., destacaría su personalidad y lo que transmite dentro del grupo y a la afición”.

Virginia Fernández siempre ha conectado muy bien con la grada y es algo que señala el técnico del Rincón Fertilidad Málaga, que ve primordial que los aficionados se identifiquen con sus jugadoras, máxime si son gente de la casa. “Dotar al equipo de identidad y de ese gen “malagueño” creo que era algo primordial para nuestro club en todos los ámbitos. Es momento de que la ciudad de Málaga ponga en valor que no solo tiene un equipo en la máxima categoría del balonmano nacional, sino que en la primera plantilla habrá casi el 50% del equipo de malagueñas, algo muy complicado de conseguir a este nivel”, afirma Suso Gallardo.