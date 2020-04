No todas las competiciones se han detenido a causa del coronavirus. En España, centenares de miles de personas siguen cada semana las competiciones de eSports (deportes electrónicos), un fenómeno en alza que en tiempos de confinamiento está viendo cómo las audiencias se multiplican. En España, mañana jueves 2 de abril se celebrará la gran final de la Superliga Orange de League of Legends, el eSport con más seguimiento. Y apunta a récord de audiencia.

La Superliga Orange (que organiza LVP, del Grupo MEDIAPRO) de League of Legends es la liga española del videojuego de competición más importante del mundo. Se trata de un título de Riot de estrategia en el que dos equipos de cinco campeones se enfrentan para ver quién destruye antes la base del otro.

Tras la temporada regular, cuartos y semifinales, llega ahora el momento de celebrar la gran final. A causa del coronavirus, en esta ocasión no habrá gran evento físico, pero sí virtual y retransmisión para todo el mundo. Los dos mejores equipos profesionales de España de League of Legends, Vodafone Giants (con base en Málaga) y Movistar Riders (en Madrid), pelearán por el título de campeones. La final se disputará online este jueves a partir de las 20.00 horas en Twitch, una plataforma on line de retransmisión en directo de eventos donde viven los eSports, y también en Movistar, Orange, Euskaltel, Telecable y R en el canal UBEAT.

La gran final reunirá seguramente a muchos más de 230.000 espectadores, que es la audiencia que han tenido las dos últimas finales de la Superliga (datos de Twitch). De hecho, en tiempos de confinamiento, las audiencias de las competiciones que organiza LVP se han disparado. Por ejemplo, las semifinales de la Superliga Orange reunieron a más de 466.000 espectadores, un 51% más que las semifinales de primavera de 2019.

LVP también organiza en España otras competiciones de eSports como la Orange Crown League de Clash Royale o la Orange Unity League de CS:GO. Según la AEVI, se estima que hay 5,5 millones de entusiastas y espectadores de los eSports en España