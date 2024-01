Zuazo - Costa del Sol: La Copa de la Reina entra en escena (20:20)

El binomio San Sebastián y Copa de la Reina es especial para el Costa del Sol Málaga. Un trofeo que levantó en una ciudad a la que quiere volver en mayo. Allí, del 10 al 12, en un pabellón con mucho significado como Illumbe se disputará la fase final de un torneo único. Aún no tienen el billete las panteras, que deberán sellarlo este miércoles a no muchos kilómetros. El Polideportivo de Lasesarre acoge la eliminatoria a partido único, a las 20:20 horas, entre el Zuazo Femenino y las malagueñas. Se adelanta ya que el equipo de Suso Gallardo este domingo recibe al Motherson Mosonmagyarovari en la tercera jornada del Grupo D de la EHF European League.

Un duelo de vital trascendencia para las panteras en mitad de un enero de una exigencia mayúscula. Llegan con buenas sensaciones después de sumar la primera victoria en la fase de grupos en Tarju Jiu. Sin mucho descanso este miércoles viajan a Barakaldo. "Es uno de los objetivos de la temporada estar en la fase final, es un objetivo claro. Es un viaje largo, un equipo que siempre juega buen balonmano, pero somos favoritas. Estamos en una categoría superior y tenemos que sacar el partido como sea", explica el técnico, que contará con la baja de Rocío Campigli, en proceso de recuperación de una lesión abdominal.

No quiere confianzas el entrenador, consciente de que es un choque fundamental y el domingo hay que saltar otra vez a la pista. "Desde la humildad y el trabajo del equipo tenemos que ser serias desde atrás e intentar solucionar lo antes posible ese partido y no meternos en ningún lío que pueda hacer que el equipo contrario se crezca", acaba Suso Gallardo. Las vascas descendieron la pasada temporada a la División de Honor Oro tras varios años en la Liga Guerreras Iberdrola. Sigue al mando Joseba Rodríguez, que consiguió atar al núcleo duro y marchan en tercer lugar, a un punto del primero. Sólo perdieron dos encuentros de 10, aunque es cierto que también llegan con bajas importantes.

Una victoria básica para las malagueñas, que tienen que confirmar su presencia en la Copa de la Reina 2024 de San Sebastián. Allí ya están el Super Amara Bera Bera (anfitrión) y el KH-7 BM Granollers (vigente subcampeón). Las panteras pueden ser las terceras en cerrar el billete. No hay hueco a la relajación. Luego la EHF European League y el Carpena tomarán protagonismo.